JNcQUOI propõe um menu de luxo ao domicílio

Para quem não está ligado às artes da culinária nos moldes “faça você mesmo”, mas quer manter a celebração das tradições pascais, o restaurante JNcQUOI, em Lisboa, propõe uma ementa exclusiva, com entrega gratuita na região da Grande Lisboa.

Aos ingredientes com boa dose de excentricidade, que dão cunho à marca, juntam-se os créditos dos chefs António Bóia e Mário Esteves.

No menu, há entradas de presunto Maldonado (28€/pax), mariscada de camarão, lavagante e recheio de sapateira (54€/2 pax), e lombo de lavagante frio com maionese (47€/pax).

O trio de pratos à disposição é composto por paletilha com batata à padeiro e grelos (35€/pax) e medalhões de novilho com cogumelos morilles (49€/pax), nas carnes; a opção de peixe recai sobre o caril verde de lavagante com arroz basmati (64€/pax). Para a sobremesa, há lugar aos tradicionais arroz doce (7€/unidade), pão-de-ló de Ovar (39€) e folar (15€).

As encomendas podem ser feitas por telefone (219 369 900) ou e-mail ([email protected]).