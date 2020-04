Pagamentos online vão ficar isentos de comissões até 30 de Junho

Os pagamentos através de plataformas digitais, como o homebanking ou aplicações para telemóveis, vão ficar temporariamente isentos de custos, graças à aprovação de um projecto de lei do Partido Ecologista Os Verdes (PEV), inserido nas medidas de apoio às famílias no actual contexto de crise pandémica. A medida surge numa altura em que as compras e pagamentos online aumentaram significativamente.

A isenção de custos nos pagamentos, a vigorar até 30 de Junho, terá efeitos depois da promulgação pelo Presidente da República e publicação em Diário da República.

O projecto de lei estabelece “uma medida excepcional e temporária de suspensão de cobrança de comissões devidas pela utilização e realização de operações de pagamento através de plataformas digitais dos prestadores de serviços de pagamentos, designadamente homebanking ou de aplicações com instrumento de pagamento baseado em cartão, por motivo da situação epidemiológica existente no país”.

O PEV queria ir mais longe na duração temporal da suspensão, “até à cessação das medidas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença covid-19”, mas por alteração do PS, passou a ter um limite de eficácia até 30 de Junho de 2020.

A medida agora aprovada vem juntar-se a outras medidas que pretendem incentivar os pagamentos por meios electrónicos, de forma a limitar o uso de numerário no âmbito das medidas de prevenção da covid-19. É o caso do decreto-lei do Governo relativo às isenções de custos a suportar pelos comerciantes noutros meios de pagamento com cartões. Ou ainda, o aumento do limite máximo dos pagamentos com a tecnologia contatless, ou seja, por simples aproximação do cartão, sem marcação do código, para 50 euros.