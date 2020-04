Eurogrupo chega a acordo com pacote de estímulos “sem precedentes”

Os ministros das Finanças europeus chegaram hoje a acordo sobre um “pacote de dimensões sem precedentes” para fazer face à crise provocada pela pandemia da covid-19, anunciaram vários participantes na videoconferência conduzida desde Lisboa por Mário Centeno.

“A reunião terminou com os ministros a aplaudir”, anunciou o porta-voz de Centeno na rede social Twitter, enquanto o ministro francês, Bruno Le Maire, dá conta de “um excelente acordo” que garante “500 mil milhões de euros disponíveis imediatamente” e prevê “um fundo de relançamento” no futuro. No total, o plano ascenderá a um bilião de euros (milhões de milhões), diz o ministro, citado na Reuters.

Também o comissário europeu da Economia, o italiano Paolo Gentiloini, anunciou um acordo em torno de “um pacote de dimensões sem precedentes”. Fica de fora qualquer “condicionalidade” no recurso à linha de crédito (equivalente a 2% do PIB de cada Estado-membro, conforme já previsto) do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), avançou ainda o comissário, citado pelo Financial Times.

A Itália receava sobretudo que ao recorrer ao financiamento disponibilizado pelo MEE ele viesse condicionado por um conjunto de medidas impostas, que para alguns fazia lembrar a austeridade que a troika impôs na crise financeira, numa altura em que a economia enfrenta uma crise severa.

De acordo com o que o PÚBLICO apurou, os estímulos acordados pelos ministros das Finanças da zona euro incluem 200 mil milhões de euros de garantias para financiar o sector empresarial, nomeadamente de pequena a média dimensão (PME) via Banco Europeu de Investimento, como já aliás tinha ficado estabelecido no final da maratona de 16 horas da última reunião do Eurogrupo, terminada nesta quarta-feira.

Um consenso foi também atingido para acordo para se trabalhar num fundo de recuperação para o bloco económico embora seja ainda incerto como será o mesmo financiado.

Os detalhes do acordo serão explicados numa conferência de imprensa com a participação do presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, com início marcado para as 21h30 de Lisboa.