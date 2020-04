Brisa protege-se da Covid-19 com comunicação de “ocorrência de um caso de força maior”

A Brisa já comunicou ao Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT), enquanto representante do Estado, a “ocorrência de um caso de força maior” no âmbito dos efeitos do surto do novo coronavírus, com profundos impactos na circulação.

De acordo com o comunicado da empresa, enviado ao regulador do mercado de capitais, a CMVM, a Brisa “continua a assegurar o regular funcionamento da sua rede de auto-estradas”, mas está também a avaliar “os potenciais impactos” do surto da covid-19 e as “medidas que têm vindo a ser tomadas pelas autoridades competentes para lhe dar resposta” - como é o caso, recorda, de “inéditas restrições à liberdade de circulação de pessoas”.

Os exemplos dados pela empresa referem-se às obrigações contratuais (como, por exemplo, obras que sejam necessárias) “cujo cumprimento possa vir a ser impedido ou dificultado” e aos direitos “legais e contratuais”, que diz serem devidos “face ao expectável decréscimo nos níveis de tráfego resultante dessas medidas”, apontando para um acerto de contas junto de Estado.

Entre os dias 15 e 22 de Março, de acordo com os dados enviados recentemente pelo Ministério das Infra-estruturas, o tráfego nas auto-estradas nacionais caiu 75% face à semana anterior.

No mesmo comunicado, a Brisa afirma que a Fitch e a Moody’s “mantiveram inalteradas as notações de rating de longo prazo” em A- e em Baa2, respectivamente. A manutenção do rating reflecte, diz a empresa “a solidez financeira, a forte posição de liquidez e a protecção que a estrutura contratual ring-fenced [protecção] confere aos credores”.