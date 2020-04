Bolsas europeias com ganhos em dia de Eurogrupo e OPEP+

As principais bolsas europeias abriram esta quinta-feira as sessões com ganhos, ainda com o impulso das bolsas norte-americanas de ontem (o índice norte-americano S&P 500 subiu 3,4%, colocando o ganho semanal em quase 11%, com as notícias do abrandamento do surto do novo coronavírus).

No caso de Portugal, pouco depois d arranque o PSI 20 seguia a ganhar 2,2%, com o BCP no topo a subir 3,5%. Entre todas as empresas reunidas neste índice apenas a Jerónimo Martins registava perdas (-0,4%). Na Alemanha, o Dax subia 2,2%, em França o CAC 40 crescia 1,84%, em Espanha o Ibex 35 ganhava 1,68% e no Reino Unido o Footsie 100 subia 2,21%.

Conforme assinalou ao Financial Times um analista de mercado, os investidores concentram-se actualmente nas curvas que registam as taxas de evolução do surto da covid-19 e que se tornaram no novo barómetro de risco.

Esta quinta-feira, os ministros das Finanças da zona euro voltam a reunir-se, após uma primeira tentativa, de modo a tentar um consenso sobre um conjunto de medidas económicas de combate aos efeitos do novo coronavírus. As taxas de juro implícitas de dívida pública de alguns países estão a ser pressionadas, com as obrigações a dez anos de Itália a situarem-se nos 1,7%, contra os -o,3% da Alemanha.

Já ao nível do petróleo, deverá realizar-se esta quinta-feira uma reunião dos países membros da OPEP + (ou seja, incluindo países como a Arábia Saudita mas também a Rússia), numa tentativa de acordo de cortes de produção para fazer subir os preços desta matéria-prima. A ideia é incluir também os EUA num acordo alargado. Na sexta-feira será a vez de se reunirem os ministros do G20 ligados ao petróleo e energia. O preço do barril (brent) subiu à boleia das notícias de cortes de produção, situando-se agora nos 33,9 dólares.