Dínamo de Brest usa manequins para adeptos virtuais

O campeonato da Bielorrússia pode ser um dos poucos ainda em actividade no futebol mundial, mas isso não quer dizer que tenha as bancadas cheias. Para combater a falta de público, e de caminho recolher fundos para o combate à covid-19, o Dínamo de Brest começou a vender bilhetes a adeptos virtuais, colocando manequins na bancada com fotografias da cara de todos os que compraram estes bilhetes a 24 euros cada um.

O clube fez a experiência num jogo da Taça na quarta-feira e já tem as bilheteiras online abertas para a jornada deste fim-de-semana.

Pelo que mostram as imagens, foram várias dezenas de adeptos que embarcaram na proposta do clube onde joga o português Dénis Duarte. A bancada está preenchida por manequins com a respectiva fotografia e o equipamento, presume-se da equipa que cada um dos adeptos apoia no seu país. Entre as dezenas de equipamentos exibidos nas cadeiras, muitos de equipas da Premier League (Arsenal, Manchester United, West Ham), estavam à vista camisolas do Benfica e do Sp. Braga.

Para além da cara no manequim e lugar no estádio, os adeptos que comprarem os bilhetes têm ainda direito ao bilhete físico e ao programa de jogo. Nos próximos tempos, é o melhor que se arranja para estar num estádio de futebol. Isto, enquanto o campeonato da Bielorrússia, um dos quatro que não parou com a pandemia (os outros são no Burundi, Tajisquistão e Nicarágua), continuar a funcionar.