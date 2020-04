Clubes da Premier League vão receber adiantamento de prémios

Os 20 clubes da Premier League inglesa vão receber um adiantamento de receitas para lidar com os prejuízos causados pela suspensão das competições provocada pela covid-19. Segundo o The Times e a BBC, após uma reunião de accionistas da Premier League, todos os clubes irão ter direito a uma quantia variável e que corresponde a parte do que iriam receber no final da época em pagamentos de mérito (os pagamentos estão indexados à classificação final) e o número de vezes que os respectivos jogos são transmitidos em directo.

Segundo a BBC, nem todos os clubes irão receber o mesmo, sendo expectável que os maiores adiantamentos sejam na ordem dos 20 milhões de libras. Para além disto, acrescenta a BBC, os clubes, que ficaram sem receitas com a suspensão das competições, vão ainda receber nos próximos meses verbas que só iriam receber na época 2020-21.

Na época passada, os clubes da Premier League receberam um total de 2,5 mil milhões de libras de receitas das transmissões televisivas (cujos direitos são negociados de forma centralizada) e acordos comerciais, sendo o Liverpool aquele que mais recebeu (152 milhões), seguido do campeão Manchester City (150 milhões). No fundo da tabela, tanto em classificação como em receitas das transmissões televisivas, ficou o Huddersfield 96,6 milhões).