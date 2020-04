Benfica vai doar um milhão de máscaras ao SNS

O Benfica adquiriu milhares de equipamentos médicos para doar ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), num esforço conjunto do clube, fundação e futebolistas profissionais, no âmbito do combate à pandemia de covid-19, informou esta quinta-feira o campeão nacional.

“O vasto material garantido, e que muito em breve chegará a Portugal para ser entregue ao SNS, corresponde a um milhão de máscaras cirúrgicas (3 camadas) descartáveis, 1,8 milhões de pares de luvas descartáveis, 173.500 máscaras de protecção FFP, 9.005 máscaras de protecção FFP2, 2.620 óculos de protecção, 2.620 fatos de protecção, 778 termómetros infravermelhos e seis ventiladores”, especifica o Benfica.

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, o Benfica observou que a aquisição daquele equipamento médico resulta do “esforço articulado no combate à pandemia do novo coronavírus” entre o clube - cujo contributo ascendeu a um milhão de euros -, a sua fundação e os jogadores do plantel de futebol profissional.

O clube lisboeta lembrou que, além dos donativos, “acrescem as diversas iniciativas de cariz solidário e altruísta das casas do Benfica, incansáveis no trabalho no terreno, em Portugal e por todo o mundo, no apoio às comunidades locais”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil. Dos casos de infecção, cerca de 280 mil são considerados curados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia, e o continente europeu é neste momento o mais atingido, com cerca de 772 mil infectados e de 61 mil mortos.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direcção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infecções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infectados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.