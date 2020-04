Petição pelo cancelamento do TV Fest reúne mais de 11 mil signatários

Uma petição lançada na noite de quarta-feira, pedindo o cancelamento do TV Fest, uma iniciativa do Ministério da Cultura e da RTP com início marcado para esta noite, reuniu até ao momento mais de 11 mil signatários. Endereçada ao Presidente da República, a petição defende que “a realização do TV Fest, no presente estado de emergência, constitui uma ameaça ao ecossistema cultural português que elimina curadores, directores artísticos, técnicos e os demais, operando através de um jogo em corrente exclusivo, e de círculo fechado, aos seus participantes artísticos, que desclassifica a participação, representatividade e diversidade de um sector, constituindo uma medida antidemocrática e não inclusiva”.

O festival, anunciado em directo pela ministra da Cultura no Telejornal da RTP de terça-feira, sob o mote “TV Fest – De Casa dos Artistas para a sua Televisão”, promoverá concertos diários e terá a duração mínima de um mês. Representa um investimento de um milhão de euros, provenientes do orçamento da Cultura. O lançamento e a apresentação do festival, emitido no canal 444 dos serviços Meo, Nos, Nowo e Vodafone (e online através da plataforma digital RTP Play), caberão a Júlio Isidro, responsável pela escolha dos primeiros músicos a actuar: Fernando Tordo, Marisa Liz, Ricardo Ribeiro e Rita Guerra. A estes caberá a escolha dos músicos ou bandas seguintes, criando uma “cadeia que tem por objectivo, por um lado, espelhar a diversidade do panorama musical português – haverá fado e pop, mas também cante alentejano –, mas também prestar apoio aos técnicos que, com os músicos, têm manifestado uma generosidade incrível”, preenchendo as horas de confinamento dos portugueses, disse ao PÚBLICO, na manhã de quarta-feira, a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

A petição critica as premissas em que assenta o festival, alegando que estas “anulam o trabalho invisível de mediação, pensamento e criação de experiência entre públicos e artistas”, “elegendo beneficiários activos, o que exponencia clivagens e divisões numa classe social já de si marcada pela precariedade, desigualdade e instabilidade económica”. Defende-se também que não é ao estado que cabe a criação de “eventos de cultura”: “Para isso, contamos com os agentes culturais, promotores, curadores e directores artísticos activos em todo o país, que actualmente viram toda a sua actividade cancelada”.

Os autores da petição afirmam que o papel do Ministério da Cultura passa pela criação de “condições estratégicas e financeiras para que os projectos aconteçam e sejam promovidos e apoiados, em diálogo concertado com os mais variados agentes culturais”.

“Embora apareça a minha fronha chapada nesta notícia, não tenho nada que ver com esta iniciativa”, escreveu Salvador Sobral, um dos signatários da petição, na sua conta de Facebook, acompanhado da captação de um frame televisivo que usava uma imagem sua para anunciar o festival. Outros músicos e agentes culturais têm manifestado a sua oposição ao TV Fest e ao formato escolhido.

Alex Cortez, baixista dos Rádio Macau e programador cultural associado ao Musicbox e ao Povo, em Lisboa, escreveu na mesma rede que, se se tratasse de uma iniciativa privada, colheria os seus elogios. Nestes moldes, porém, ainda que, assinale, nada o mova “contra os artistas que não venham a participar”, saúda “aqueles que já se mostraram indisponíveis para participar nesta palhaçada”. Noutros termos, o encenador Jorge Silva Melo partilha a opinião de Cortez quando escreve: “Não acho mal que nesta altura se faça este festival ‘generalista’, como quem diz. Mas estranho: a RTP precisa de mais um milhão de euros para fazer… serviço público?”.

Um dos músicos que já anunciou a sua recusa em associar-se ao festival é Paulo Furtado. Segundo Legendary Tigerman, a prioridade de “quem gere a cultura em Portugal” deviam ser “os artistas, técnicos e equipas que não têm como pagar a próxima refeição ou a próxima renda”. Nesse sentido, questiona o critério “da escolha pessoal de cada artista que é convidado”, lamentando que o milhão de euros disponibilizado para o efeito vá ser repartido apenas “por 120 estruturas” (o número de concertos previstos para o festival) “num sector tão afectado quando o da música”. E deixa a pergunta: “Não seria melhor distribuir esta verba por 500 estruturas ou mais? E ter a certeza de que os mais fragilizados eram incluídos?”.