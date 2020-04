Daniela Ruah, a nossa Espia em Hollywood

“Olá, desde há 12 anos!” Do outro lado do ecrã de um computador, Daniela Ruah está em Los Angeles em vez de voltar a Lisboa para o lançamento da sua nova série, o primeiro trabalho de ficção que faz em Portugal desde 2008. A Espia, que se estreou na RTP1 dia 8, é o pretexto para uma entrevista que decorre também quase 12 anos depois de uma conversa do PÚBLICO com uma actriz de 25 anos que estava prestes a ver tudo a mudar. “Foi uma viagem que mudou a vida por completo. Profissional e pessoalmente”, recorda Ruah de sorriso na voz. Um vírus equalizador põe Lisboa e Los Angeles no mesmo plano distante devido à quarentena generalizada.

Continuar a ler