Banda sonora para uma pandemia

Talvez a culpa tenha sido de Johnny Cash. Ou melhor, talvez a culpa tenha sido de Rick Rubin. Foi Rubin quem convenceu Cash a gravar Hurt, dos Nine Inch Nails, numa das sessões para o quarto volume das suas American Recordings. Depois, a versão dolorosamente solitária de Johnny Cash para o monumento de devastação emocional criado por Trent Reznor havia de tornar-se o último grande sucesso da longeva carreira do countryman. Talvez tenha sido essa visibilidade, portanto, a levar Lil Nas X a tropeçar no volume Ghosts I-IV, uma colecção de instrumentais que os Nine Inch Nails lançaram em 2008, e a descobrir no tema 34 ghosts IV o rastilho certo para canção country-rap Old town road. Depois, a rede social Tik Tok fez o resto, espalhou Lil Nas X pelos ecrãs e garantiu a Trent Reznor e Atticus Ross (a dupla que hoje assume a designação Nine Inch Nails) uma insólita distinção nos afamados Country Music Association Awards.

