Proteína P24: o “segredo” por detrás da detecção do VIH no organismo

No dia em que o P24 faz um ano de vida, celebramos como nos é possível: à distância e resguardados em casa. Neste episódio especial, vamos dar-lhe a conhecer um outro P24: a proteína 24, um dos marcadores da infecção pelo VIH. Falamos com José Miguel Azevedo Pereira e Vítor Duque, ambos membros da Sociedade Portuguesa de Virologia. Mas não nos ficamos por aqui. Neste episódio, vai poder ouvir um “best of” do ano que passou - o primeiro ano de vida do P24.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.