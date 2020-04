Tempo de rigor científico: por favor, não deitem tudo a perder!

Foi com grande consternação e extrema preocupação que assistimos ao grande destaque dado na Comunicação Social à reunião de ontem no Infarmed, onde estiveram presentes os altos dignitários da Nação com os “peritos” da DGS, e na qual foi afirmado que o pico de infectados activos poderia ter ocorrido em Março passado.

Queremos dizer de forma muito clara que se trata de uma afirmação errada e extremamente perigosa que pode deitar a perder todo o esforço e sacrifício que a população tem vindo a fazer ao longo das últimas semanas.

É muito fácil compreender que é errada. O leitor pode detectar no conforto de sua casa quando é atingido o pico no número de infectados activos: tal ocorre quando o número de novos casos confirmados passar a ser inferior ao número de novos recuperados e novos óbitos. Basta comparar Boletins da DGS de dois dias consecutivos e fazer as diferenças. Ontem, no dia 7 de Abril, houve 699 novos casos, 12 novos recuperados e 35 novos óbitos. O saldo de novos infectados activos foi pois de 632, muito longe de zero. Ainda estamos muito longe do pico.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não sabemos de onde surgiu a afirmação fantasiosa e de paternidade não assumida de que o pico de infectados já teria sido atingido. Qualquer pessoa que faça modelação, como a equipa coordenada por um de nós (JB), ou mesmo que faça um simples fit aos dados, como há tantos cidadãos a fazer em Excel, sabe que a curva dos infectados activos passou o ponto de inflexão, deixando a fase exponencial, em 31 de Março-1 de Abril, e está agora na fase sigmóide de subida para o pico. A manterem-se os parâmetros actuais este será atingido nunca antes da segunda quinzena de Abril.

A afirmação de que teríamos atingido o pico, além de errada, parece-nos extremamente perigosa, pois induz uma falsa sensação de segurança na população, levando-a a pensar erradamente que “já conseguimos”, afrouxando os comportamentos que tão bons resultados têm dado, alterando os parâmetros e pondo em risco a evolução futura das curvas. E nesta semana de Páscoa isso pode ser determinante.

Ficamos pois muito preocupados quando este tipo de análise, profundamente errada, possa ter sido passada para os decisores políticos. Tal vem reforçar a nossa insistência para que haja um maior envolvimento da comunidade científica, nomeadamente das Escolas Médicas e dos especialistas matemáticos reconhecidos, que através dos seus peritos de reconhecida competência e independência possam ser chamadas a dar o seu contributo num momento de emergência nacional. A situação que vivemos é demasiado grave e com implicações potencialmente muito gravosas para a população, caso não sejam tomadas as medidas mais adequadas, as quais devem reunir o consenso dos melhores e não apenas dos escolhidos. Não é tempo para birras ou teimosias, mas para uma verdadeira coesão nacional, reunindo os melhores e mais bem preparados para dar a resposta mais adequada a uma crise sem precedentes.