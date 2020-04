O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

Em Portugal, morreram 380 pessoas com covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas registaram-se 35 vítimas mortais. O número de infectados aumentou para 13.141 — mais 699 pessoas do que na terça-feira —, o que equivale a uma taxa de crescimento de 5,6%. Estão internados 1211 doentes nos hospitais portugueses e 245 estão em unidades de cuidados intensivos. Curados são agora 196. Os dados do boletim da Direcção-Geral da Saúde divulgado ao fim da manhã estão no quadro em baixo. Não contemplam a primeira morte nos Açores por covid-19 entretanto anunciada. Leia mais aqui.

Directores exortam ministério a “suprimir” todos os exames

O órgão que representa os directores junto do Ministério da Educação, o Conselho das Escolas, considera que “deve ser suprimida a avaliação externa [exames] dos alunos do 11.º e 12.º anos”, se a actual situação de confinamento “se mantiver por tempo indeterminado”. Numa recomendação já enviada ao ministro, os directores justificam esta posição com o facto de não ser “viável” a aplicação à distância de instrumentos de avaliação que foram concebidos para serem utilizados “presencialmente, em sala de aula”. Leia mais aqui. O Ministério da Educação reuniu pela primeira vez com os sindicatos dos professores para discutir os impactos das medidas de contenção da covid-19 nas escolas. Também a FNE não quer provas. Para a Fenprof os enunciados só devem ter matéria abordada nas aulas presenciais. Leia mais aqui.

Foto Rui Gaudêncio

A fronteira de Vilar Formoso está um sossego nesta Páscoa

Não há muito que fazer. De pé ou encostados às viaturas, os funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) aguardam que algum carro se aproxime do controlo montado na fronteira de Vilar Formoso. E aguardam durante muito tempo. Passam-se minutos atrás de minutos sem que se veja um único automóvel. Num ano normal, nesta época da Páscoa, poderiam passar por ali cerca de 75 automóveis por hora. Na terça-feira, em todo o turno da manhã (das 7h às 15h), apenas 86 viaturas ligeiras cruzaram a fronteira. “A grande maioria das pessoas está a cumprir e a proteger-se, ficando em casa. E devem fazê-lo”, contou nesta quarta-feira Acácio Pereira, delegado regional do SEF. O controlo vai apertar. Leia a reportagem aqui. E outra sobre como foi a operação policial de hoje na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, aqui.

Foto adriano miranda

Quebra de 25% no turismo penalizaria economia em 2,9%

Uma redução da actividade turística de 25% durante um ano poderia conduzir a uma quebra do PIB português da ordem dos 2,9%, revelou o Instituto Nacional de Estatística, num exemplo utilizado para ilustrar os efeitos que as variações em cada sector têm na actividade económica como um todo. Leia mais aqui.

Eurogrupo tem mais um dia para resolver impasse

No Eurogrupo mantém-se o braço-de-ferro entre a Itália e a Holanda para o recurso ao Mecanismo Europeu de Estabilidade. Quanto aos outros pontos na agenda, já há acordo de princípio. Leia mais aqui. Num artigo de opinião publicado no PÚBLICO, a presidente do BCE avisa que os governos têm de fazer mais e que “a solidariedade é do interesse de cada país”. Leia aqui. E aqui.

Foto REUTERS/Yves Herman

Von der Leyen adia plano de saída do confinamento

A Comissão Europeia viu-se obrigada a dar um passo atrás. E adiou a apresentação da sua estratégia para uma saída progressiva e coordenada do regime de confinamento actualmente em vigor na União Europeia. Aconteceu depois de vários Estados-membros protestarem por não terem sido consultados e avisarem que ainda é muito cedo para falar no relaxamento das restrições impostas para travar a propagação do novo coronavírus. Leia mais aqui. Em Espanha foi anunciada uma data: poderá começar a levantar medidas de confinamento já a 26 de Abril. O artigo completo está aqui. De França, outra notícia: o Produto Interno Bruto caiu 6% no primeiro trimestre de 2020, de acordo com as estimativas apresentadas esta quarta-feira pelo Banco de França – um resultado directo da pandemia de covid-19 que fez fechar um conjunto de serviços e empresas e colocou toda a economia em suspenso.

EUA com novo máximo diário de mortes: 1858

Os Estados Unidos registaram um novo máximo diário de mortes por covid-19: há mais 1858 vítimas mortais, de acordo com os dados mais recentes da Universidade Johns Hopkins. E é a população negra a que mais sofre. Leia aqui. E aqui sobre o facto de Trump estar a ameaçar cortar o financiamento à OMS por ser demasiado “centrada” na China.

Pessoas assintomáticas devem usar máscara, considera ECDC

O Centro Europeu de Controlo de Doenças fez saber que o uso de máscaras na comunidade “deve ser considerado” sobretudo quando se visitam espaços fechados, como supermercados. Veja aqui.

Libertação de presos abrangerá até dois mil, diz ministra

Jovens dos centros educativos continuarão privados de liberdade, disse a ministra da Justiça. Que admitiu juntar à lista de crimes sem perdão os cometidos contra agentes das forças de segurança. Leia mais aqui. Já o PSD pôs condições para viabilizar proposta de perdão de penas. Ler mais aqui. A Assembleia da República acabou por aprovar a proposta de lei do Governo. A iniciativa passou com os votos favoráveis do PS, BE, PCP, PEV e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira. Leia mais aqui.

Foto A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, na sua audição na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, de apreciação às medidas que o Governo tenciona tomar no âmbito do sistema prisional ANTÓNIO PEDRO SANTOS/Lusa

Os animais contagiam ou podem ser infectados?

“Nada nos diz que os animais são um risco”, tranquiliza Jorge Cid, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários. A comunicação é reiterada pela Organização Mundial da Saúde, que mantém que a transmissão é feita de humano para humano, maioritariamente através de gotículas nos espirros ou tosse de uma pessoa infectada, ou de superfícies contaminadas. A notícia está aqui.

FPF cancela campeonato da III Divisão de futebol

Os campeonatos seniores não profissionais de futebol e futsal da época 2019/20 foram cancelados pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido à pandemia de covid-19. Estão incluídos nesta decisão o Campeonato de Portugal (III Divisão), o campeonato nacional de futebol feminino e o campeonato nacional de futsal. A FPF deu assim “por concluídas, sem vencedores, todas as suas competições seniores que se encontram nesta data suspensas, não sendo atribuídos títulos nem aplicado o regime de subidas e descidas”. Leia mais aqui.

Wuhan foi reaberta e 65 mil pessoas deixaram a cidade

Isolada há mais de dois meses, Wuhan, na província chinesa de Hubei, deu nesta quarta-feira mais um passo no regresso à possível normalidade. As autoridades levantaram as restrições à circulação dos seus habitantes abrindo auto-estradas, pontes e túneis, e permitiram a circulação de comboios, autocarros e voos domésticos. Leia aqui.

Foto Estação de comboios em Wuhan REUTERS/Stringer