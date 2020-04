Há um sentimento de “perda” pelo que não aconteceu, mas jovens têm capacidade para surpreender

Como a componente social “é a centralidade da vida do adolescente, existe um potencial trauma resultante do afastamento de determinadas experiências sociais, da perda de determinados eventos, como viagens de finalistas, festas”, descreve o psicólogo João Veloso, que tem trabalhado com adolescentes e é investigador do Centro de Trauma da Universidade de Coimbra, para referir o seguinte: “Neste caso a marca fica, o que tinha uma época para acontecer vai ficar para trás, é uma perda”.

Continuar a ler