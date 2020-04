Eduardo Cabrita: houve “negligência grosseira e encobrimento grave” do SEF na morte de ucraniano

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse que esta quarta-feira que “jamais” esteve no Parlamento “por uma situação que mais contrariasse os valores essenciais do estado democrático": a morte do ucraniano Ihor Homenyuk naquele local, alegadamente por três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que o agrediram até à morte, segundo o mandado de busca que os constituiu arguidos na semana passada. Os três homens de 42, 43 e 47 anos estão em prisão domiciliária com pulseira electrónica. ​

“Não é o Portugal que conhecemos e de que nos orgulhamos nesta matéria”, referiu. O ministro disse não poder responder a algumas questões que têm a ver com o processo de investigação ao homicídio, mas não teve pudor em classificar aquilo que aconteceu, administrativamente no SEF, como “negligência grosseira e encobrimento grave”, que “terá consequências”. “Cabe à IGAI [Inspecção-Geral da Administração Interna] apurar as circunstâncias” perceber o que ocorreu na manhã de 12 de Março, e no intervalo até à “consumação do seu falecimento”, nomeadamente “o que não foi feito e que pudesse ter levado a evitar, independentemente de erros graves e faltas inaceitáveis, este resultado extremo”.

O ministro disse ainda que irá haver mudanças, que foram pedidas ao novo director do SEF Lisboa, Fernando Silva, e que poderão passar por acompanhamento “mais eficaz” pela Ordem dos Advogados dos imigrantes aos quais foi recusada entrada no país. O CIT está fechado até 30 de Abril.

Cabrita está numa audição pedida pelo Bloco de Esquerda, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, presidida por Luís Marques Guedes (PSD). Referiu que o SEF instaurou imediatamente uma averiguação interna depois da morte do cidadão ucraniano. A deputada Beatriz Dias chamou a estes locais “offshores de impunidade” e fez várias perguntas ao ministro, nomeadamente sobre as mudanças no centro. Os deputados dos outros partidos estão a interrogar o ministro sobre várias questões relativas a esta morte mas também ao próprio funcionamento do centro do SEF.

O ministro disse que o SEF instaurou uma averiguação interna depois da morte de Ihor Homenyuk. Segundo as informações que obteve, foi no dia 17 de Março que o SEF transmitiu à IGAI e ao MAI a existência de uma morte indicando que tinha decorrido na sequência de um ataque de natureza. Transmitiu também que a certidão de óbito “refere paragem cárdio-respiratória, assinada por médico do INEM”. “Tenho conhecimento que não é assim na manhã de 30 de Março no momento das detenções da PJ, sob coordenação” do Ministério Público, afirmou. Defendeu a direcção nacional do SEF dizendo que colaborou com todas as diligências que levaram à detenção dos arguidos pela PJ.

Cabrita referiu ainda que, segundo o que sabe, Ihor Homenyuk chegou a Portugal a 10 de Março e tinha sido sujeito aos “mecanismos de controlo normais”. Tendo chegado com visto de turista, mas confirmando-se que a sua intenção era trabalhar, foi deportado — mas recusou entrar no avião que o levaria de volta. O ministro repetiu o que diz o relatório do SEF e que o PÚBLICO já noticiou na semana passada. Relatou que o cidadão se tinha recusado a ser deportado. Em 2019 foram controlados 50 mil ucranianos e sujeitos a entrevista 89, dos quais 26 tiveram recusa de entrada, disse.

Na sequência deste caso, e depois da detenção dos três inspectores pela Polícia Judiciária, foi demitida a direcção de fronteira de Lisboa do SEF (António Sérgio Henriques era director de fronteiras e Amílcar Vicente subdirector). O MAI anunciou que pediu à IGAI a abertura de um inquérito à direcção e ao funcionamento do CIT e a abertura de processos disciplinares ao director e subdirector de Fronteiras de Lisboa, bem como a todos os envolvidos nos factos.

Centro criticado por várias instituições internacionais

Há anos que o CIT do aeroporto é criticado por várias instituições internacionais e nacionais e pela própria Provedora de Justiça. Uma das grandes críticas tem sido a existência de crianças num espaço com capacidade para 58 pessoas e onde não há privacidade. Em sequência deste caso a Provedora de Justiça disse ao PÚBLICO que era "urgente” a criação de alternativas ao SEF do aeroporto — a provedoria lembrou que em 2018 recebera denúncias de maus-tratos e que as reportou ao SEF. Até agora nem o SEF, nem o MAI responderam à questão do PÚBLICO sobre qual tinha sido o desfecho dessas denúncias. Em entrevista ao PÚBLICO na altura, Maria Lúcia Amaral referiu-se ao CIT como um “no man's land” contemporâneo.

Aliás, de acordo com documentos a que o PÚBLICO teve acesso, estavam menores no CIT na altura em que Ihor terá sido assassinado. Segundo o mandado de detenção, os três arguidos entraram na sala, algemaram o homem de 40 anos atrás das costas, amarraram os cotovelos com ligaduras, deram-lhe socos e pontapés e usaram ainda um bastão, “enquanto aos gritos lhe exigiam que permanecesse quieto”. Era 12 de Março, pelas 8h15. Foram 20 minutos, interrompidos por “alguns vigilantes”, a quem terão ameaçado — “Isto aqui é para ninguém ver” — e a quem terão dito “agora ele está sossegado” e “isto hoje, já nem preciso de ir ao ginásio”, lê-se no mandado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A autópsia revelou a gravidade das agressões que Ihor sofreu: tinha múltiplas costelas partidas, os arguidos ter-se-ão sentado em cima dele, esmagando o tórax contra o solo, a caixa costal estava partida o que lhe provocou dificuldades em respirar e posterior asfixia. Havia ainda marcas no corpo das bastonadas e dos pontapés.

O seu óbito foi registado às 18h40, mais de dez horas depois do início da agressão. O motivo da morte evocado pelo SEF foi ataque cardíaco, em sequência de uma crise “de epilepsia”. Mas o médico legista que analisou o corpo percebeu que não podia ter sido essa a causa de morte e alertou a Polícia Judiciária.

O relatório do INEM diz que Ihor foi encontrado em “paragem cardíaca respiratória após crise convulsiva”. Na ficha do Instituto de Medicina Legal refere-se que o corpo foi encontrado na via pública, uma ficha que o mandado de detenção diz ter sido preenchida por um inspector.