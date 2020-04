Covid-19: queixas à GNR por violência doméstica aumentaram 50% em Março

As queixas por violência doméstica à GNR aumentaram 50% durante o mês de Março em relação ao mesmo período do ano passado, afirmou esta quarta-feira o director de operações daquela força, Vítor Rodrigues.

“Só no mês de Março deste ano, tivemos um acréscimo de cerca de 50% de situações de violência doméstica [do verificado] em igual período do ano de 2019”, afirmou o militar, que falava no Ministério da Administração Interna numa conferência de imprensa conjunta com a PSP para divulgar a operação de fiscalização de cumprimento das normas do estado de emergência “Páscoa em Casa”, em que ambas as forças vão vigiar de perto eventuais agressões a vítimas de violência doméstica que possam estar confinadas em casa com os seus agressores.

Vítor Rodrigues considerou que este aumento “normal não é”, mas declarou: “Com as condições que temos era mais ou menos inevitável que assim fosse”, aludindo às restrições de mobilidade e obrigação de confinamento que fazem parte do estado de emergência por causa da pandemia da covid-19.

Quer a GNR quer a PSP vão dedicar atenção a este tipo de situações, mantendo “contacto directo” com pessoas que já tenham sido vítimas de violência doméstica, referiu o superintendente Luís Elias, da PSP.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Serviços telefónicos de apoio a vítimas de violência doméstica APAV | Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

21 358 7900 UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta

218 873 005​ Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

800 202 148​

Se não puder ligar, escreva

Há também um novo serviço de mensagens curtas destinado a acudir vítimas de violência doméstica em tempo de quarentena. Funciona sete dias por semana, 24 horas por dia, não custa um cêntimo e não é rastreável, isto é, não surgirá na factura emitida pela operadora de comunicações. Depois do e-mail de emergência ([email protected]), o Governo lançou um serviço de mensagens curtas (3060), que funciona como um reforço da linha telefónica para vítimas de violência doméstica (800 202 148).