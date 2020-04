Covid-19: Nem todos os presos vão querer sair porque “não têm para onde ir”

Ao ler a proposta de lei do Governo para conceder um perdão a presos em situações excepcionais e assim prevenir um contágio em larga escala nas prisões, a primeira questão que a investigadora e professora do ISCTE, Catarina Frois, coloca é: “Afinal por que é que há pessoas na prisão com uma pena inferior ou igual a dois anos?”

Além de prever um indulto para reclusos mais vulneráveis por doença ou idade avançada, o documento de dez páginas concede um perdão em penas inferiores a dois anos ou a presos que estejam a menos de dois anos de atingir o fim da pena.

Em qualquer caso, deixa de fora todos os que praticaram crimes de violência física ou sexual, como o homicídio, o abuso sexual, a violação ou a violência doméstica, entre outros, bem como o tráfico de droga, a corrupção ou crimes praticados por políticos ou representantes do Estado em exercício de funções.

Sobre o indulto dirigido aos presos com mais de 65 anos ou portadoras de doenças, que deverá vir a ser proposto por representantes dos serviços prisionais – directores das prisões ou o director-geral Rómulo Mateus – Catarina Frois diz que também aqui, como no perdão, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, fez bem em realçar o facto de o próprio preso ter que autorizar uma saída.

“Estas são pessoas muito vulneráveis, que muitas das vezes estiveram presas mais do que uma vez ou muitos anos e que não têm rede de apoio” fora da prisão, diz a professora auxiliar do departamento de Antropologia do ISCTE.

“Há pessoas presas por conduzirem sem carta.Não estamos a tirar a validade da condenação, temos é que questionar a validade da sentença que lhes foi atribuída.” Catarina Frois

Por isso, prevê que nem todos os presos abrangidos pelas medidas de clemência, se estas vierem a ser aprovadas pelo Parlamento, vão querer sair porque “não têm para onde ir”.

Nestes casos, também não espera que muito tempo possa ser dedicado pelas equipas de reinserção a encontrar soluções para o preso em liberdade.

A proposta de lei vai ser debatida no Parlamento nesta quarta-feira, um dia depois de o Conselho da Europa ter publicado as estatísticas penais anuais relativas a 2018 e até Janeiro de 2019 que mais uma vez colocam Portugal no topo dos países com penas mais longas.

Em 2018, enquanto a média do tempo de prisão dos 47 países do Conselho da Europa rondava os 10,6 meses, o tempo médio passado na prisão em Portugal era de 32,4 meses, ou seja três vezes a duração na Europa.

Crimes na prisão

Nas tabelas deste relatório sobre crimes praticados pelos presos e respectiva percentagem relativamente ao total, os roubos (que pressupõem uma acção violenta) e os furtos, juntos, ocupam a parcela mais importante, com 28,4% da população prisional em 2018.

Os 837 homicídios e tentativas de homicídio contabilizados representam 7,8% de todos os crimes cometidos pela população prisional – o que corresponde a um pouco mais de metade da média europeia (13,6%). Agressões de vários tipos e violação levaram 775 pessoas a cumprir pena no sistema prisional (7,3%).

Nestes dados destacam-se os 15,5% do total de presos na cadeia por crimes relacionados com tráfico de droga. Não existem dados disponíveis para os crimes económico-financeiros, mas todos os delitos relacionados com a condução na estrada chegam aos 7,8% (828 pessoas), acima dos 4,6% da média na Europa.

“Uma coisa é perdoar penas inferiores a dois anos. Outra coisa é perdoar dois anos no fim de uma pena que já pode ter alguma gravidade” António Ventinhas

“Há pessoas presas por conduzirem sem carta”, reforça Catarina Frois. “Estão presas, cometeram crimes. Não estamos a tirar a validade da condenação, temos é que questionar a validade da sentença que lhes foi atribuída.”

Até porque, concede, no seu trabalho de investigação nas prisões que já resultou em várias publicações e livros, entrevistou um homem que tinha sido apanhado 11 vezes sem carta, o que significa que a prisão não foi a primeira opção do tribunal. Há situações em que a prisão é a última das decisões, depois de muitas tomadas num mesmo caso.

Seja como for, diz a investigadora, durante vários anos em que os juízes favoreceram a não adopção de outras medidas em alternativa à prisão” quando afinal “há crimes que poderiam ter sido substituídos por multa, por prisão domiciliária, ou até prisão com pulseira electrónica mas que permitisse às pessoas irem trabalhar.

Integração dos ex-reclusos

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas, diz que este pacote de medidas coloca questões relacionadas com a integração dos ex-reclusos que poderão vir a estar relacionadas com a segurança ou a falta dela.

António Ventinhas concorda que sejam abrangidos os reclusos que cumpram penas inferiores a dois anos, bem como aqueles que vejam a saída precária de três ou cinco dias prolongada por 45 dias e, se tudo correr bem, poder ser-lhe concedida a liberdade condicional, já que as saídas precárias são a primeira condição sem a qual não é concedida a liberdade condicional ao preso.

Porém, considera que “o perdão é cego” ao admitir reduções para presos que estejam a dois anos (ou menos) de terminarem a pena. “Uma coisa é perdoar penas inferiores a dois anos. Outra coisa é perdoar dois anos no fim de uma pena que já pode ter alguma gravidade” se se tratar de uma condenação a sete ou oito anos por vários roubos (crimes que estariam abrangidos pelo perdão), exemplifica.

Competência indefinida

Outra questão em aberto e que preocupa vários sectores da Justiça é saber qual o tribunal com competência para analisar os casos de perdão – serão os tribunais da condenação ou os tribunais de execução de penas?

A expectativa entre os magistrados é que esta competência fique esclarecida no diploma que possa vir a ser aprovado pelos deputados. Porque se não ficar consignada na lei, haverá espaço a conflitos de competência que podem atrasar processos quando a intenção é agilizá-los.