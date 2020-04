Covid-19: Libertação abrangerá até dois mil presos, revela ministra da Justiça

As medidas propostas pelo Governo para libertar presos por causa da pandemia de covid-19 deverão abranger até dois mil reclusos, revelou esta quarta-feira a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, no Parlamento.

A governante falava na comissão parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias sobre estas medidas, que quer ver aplicadas o mais depressa possível, em virtude do perigo de contaminação potenciado pelas condições das cadeias portuguesas. “Abrangerão entre 1700 e dois mil reclusos”, calcula Francisca Van Dunem acrescentando que quem se recusar a sair por não ter para onde ir cá fora será autorizado a ficar: “Não os podemos obrigar a sair à força.”

A proposta do Governo destina-se quer aos reclusos mais velhos que estão presos por crimes menos graves, cumprindo penas até dois anos de cadeia, quer àqueles que, estando detidos por delitos mais graves, já se encontram a cumprir os dois últimos anos de sentença. De fora ficam os chamados crimes imperdoáveis – homicídios e abusos sexuais, por exemplo -, mas também a corrupção e os delitos praticados por políticos ou representantes do Estado em exercício de funções.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Questionada pelo deputado do CDS-PP Telmo Correia sobre se quem praticou crimes contra polícias, guardas prisionais e restantes agentes das forças de segurança não devia ser também excluído destes perdões, a ministra da Justiça assentiu: “Não vejo razão para que não fiquem excluídos”. “Estudos indicam que um caso de covid-19 nos estabelecimentos prisionais permite, numa semana, uma contaminação de 200 reclusos e a partir daí os dados são geométricos”, justificou. “A propagação do vírus numa cadeia faz-se como um rastilho. O regime de corredor em camarata é completamente fatal.”

Manter estes reclusos com pulseira electrónica em casa, em vez de os soltar, não é compaginável com os meios técnicos e humanos ao dispor dos serviços prisionais no horizonte mais imediato, adiantou a governante, admitindo que a solução chegou a ser equacionada.

Já no que diz respeito aos jovens detidos por prática de crimes nos chamados centros educativos, nenhuma destas medidas se lhes aplica: continuarão privados de liberdade, uma vez que, segundo a governante, ao contrário das cadeias existem condições nestas instalações para o afastamento social ditado pela pandemia.