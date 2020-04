Austeridade: a palavra que nem a direita quer dizer nesta crise

A pandemia causada pelo novo coronavírus levou o Governo a aprovar pacotes de medidas para ajudar famílias e empresas que, perante uma crise de saúde pública, se viram forçadas a parar. Com a economia quase estagnada e sem se saber até onde irá a queda do PIB, é já certo que as contas públicas sairão prejudicadas. O défice e a dívida pública vão subir, mas nem à esquerda nem à direita se quer falar de austeridade para voltar a corrigir as contas públicas.

Continuar a ler