A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Flor - Passarinho

E a música, como será depois disto? Terá obviamente que mudar. De repente, as fronteiras e as hierarquias foram abolidas, com concertos em casa, não há cabeças de cartaz, tanto se pode ouvir violas campaniças em casa, como fado ou grandes nomes. Depois disto, a proximidade fica para sempre transformada.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.