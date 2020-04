Posso ir?, a aplicação que te permite ir às compras com mais segurança

Queres evitar a fila do supermercado que tens perto de casa? A aplicação Posso ir? permite-te, através de informação partilhada entre os utilizadores, saber com o que contar. A nova app, desenvolvida no âmbito do movimento Tech4Covid19, pretende ajudar os consumidores a cumprirem as medidas de distanciamento social e as restrições de acesso a estabelecimentos, implementadas devido à pandemia de covid-19.

Na app é possível verificar o estado das filas dos estabelecimentos mais próximos e ainda relatar o tamanho das mesmas. Luís Certo, um dos criadores da Posso Ir?, disse ao P3 que esta “funciona com várias camadas”, que vão sendo implementadas gradualmente. Nesta fase, a aplicação vai ter parcerias com o grande retalho e um responsável por cada loja, que fará o relatório actualizado e oficial na app. A Posso Ir? é gratuita e está disponível para iOS e Android.

Uma vez que o feedback dado pelos utilizadores é válido apenas durante uma hora, o objectivo é criar mais dinamismo. “É uma coisa colaborativa em que toda a gente tem que participar”, sublinha Luís Certo, coordenador tecnológico do produto, que agora se dedica a tempo inteiro ao desenvolvimento da app.

“A nossa ambição é ter micro escalas. Ficamos felizes que haja alguns bairros em que a app ajuda a comunidade a ter acesso às filas. É também para as pessoas e os seus vizinhos se entreajudarem. Se no final do dia tivermos ajudado meia dúzia de bairros, a missão está cumprida”, acrescenta.

A aplicação “Posso ir?” está a crescer e já tem mais de 30 mil utilizadores, numa média de 1000 por hora. A ideia era ser apenas para supermercados, mas o conceito rapidamente se estendeu a farmácias e outros estabelecimentos. Nas próximas camadas, a aplicação deve desenvolver novas funcionalidades, como o envio de convites aos utilizadores que passem perto de alguma loja e a contagem de pessoas dentro do estabelecimento, sem que estas tenham de interagir através da aplicação.