Um mundo que se abraça à distância

As mensagens estão escritas no chão, nas paredes, nas casas-de-banho. E, se as consegues ler, então estás perto de mais. O distanciamento social entrou nas regras de socialização de países que se cumprimentam à distância, com um aceno; perto, com um aperto de mão; ou muito perto, com dois e três beijos na cara.

Manter uma distância de dois metros é uma das principais armas para controlar a pandemia de covid-19. Nas filas para o supermercado, dentro da padaria, enquanto se espera por uma refeição quente, dentro do elevador, nos urinóis e até em parques de estacionamento onde dormem pessoas que não têm uma casa para ficar. O resultado são fotografias de um mundo com fronteiras aparentemente distantes, sem toque ou interacção. A distância só diminui quando nos lembramos que estamos a mantê-la por todos.