É esta a questão que paira sobre as novas vidas desde o início da pandemia covid-19. É este o tema de conversa entre vizinhos, conhecidos e desconhecidos, de varanda para marquise. Vou ser-vos franco na resposta; quando voltamos ao normal? Nunca! Nunca mais iremos regressar ao normal. Àquele normal. Não podemos, e fazê-lo seria um desrespeito aos que infelizmente faleceram, aos profissionais de saúde que deram tudo de si com o que tinham e não tinham, a todos os que contribuíram para que nenhum bem essencial nos faltasse nos supermercados, aos que perderam os seus empregos, aos esperançosos que acreditam que #vaificartudobem. Seria um desrespeito a todos nós que, compreendendo a gravidade da situação, nos distanciámos fisicamente uns dos outros, que aceitamos que um pai fuja do abraço de um filho, que aguentamos firmes na impossibilidade de nos despedirmos condignamente dos nossos mortos.

Não podemos voltar ao normal! Quando este enorme desafio passar é altura de arregaçar mangas e colocarmo-nos novamente em jogo. Portugal não pode ficar o mesmo, e em particular, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não permanecer isento de mudança; seria mesmo condenável que depois de todos estes acontecimentos tudo ficasse igual.

Não podemos considerar que eventos como estes que vivemos hoje sejam encarados como pouco prováveis no futuro. Tem sido, contudo, essa a nossa premissa, ilustrada pela impreparação em responder compreensivamente a esta pandemia. Portugal não é caso único e, de um modo geral, até os sistemas de saúde com melhor desempenho padecem de igual fragilidade. Por um lado, esta incapacidade de acomodar a imprevisibilidade coloca a descoberto a governança na saúde para o médio- e longo-prazo. Devemos, por isso, começar desde já a desenvolver a resiliência e capacidade de resposta do SNS. Isto é, desenvolver mecanismos que permitam ao SNS antecipar, responder, gerir e adaptar-se a eventos pouco frequentes, mas que, ocorrendo, provocam um choque com efeitos de elevada magnitude e amplitude.

Um pilar para o desenvolvimento da resiliência do SNS assenta num eficiente ecossistema de gestão da informação. Não é comportável que hoje em dia, numa sociedade global da informação, e particularmente numa situação de emergência nacional motivada por uma pandemia, a tomada de decisão não seja baseada na melhor evidência gerada a partir de várias fontes de informação. Não o fazer é correr o risco de decidir cegamente, alocando recursos onde não são (tão) necessários, prioritizar o que não é prioritário, e submetermo-nos à condição de reféns de manipulações vis da informação que só geram desconfiança e fraturas na sociedade. O custo e desafio de implementação é enorme, mas as perdas por não o fazermos são maiores. Temos em Portugal muitos dados disponíveis e de grande qualidade, mas o ecossistema é desarticulado e fragmentado na sua génese. E temos que avançar o quanto antes neste domínio, e já vamos atrasados; neste momento, a discussão já devia estar centrada à escala europeia sobre a harmonização entre fontes de dados, bem como políticas de gestão e partilha de inteligência.

Um outro aspeto a descoberto com a resposta do nosso SNS à crise pandémica relaciona-se com o desalinhamento da oferta e procura de cuidados de saúde, e o papel e articulação entre níveis de cuidados de saúde, em particular os cuidados primários e hospitalares. Provocatoriamente, até sugiro que vivemos num dos raros momentos em que o SNS responde às necessidades de saúde centrando-se claramente na procura, onde a necessidade é manifesta, mas falha na coordenação e integração na prestação de cuidados. Aproveitando este movimento em que, enquanto sociedade, estamos menos dispersos sobre o papel fundamental do SNS, será oportuno a criação de um espaço de diálogo alargado na sociedade portuguesa para definir um plano de ação que explore a reorientação e articulação das estruturas do SNS, e como estas se organizam com o tecido privado e social. Este diálogo dever-se-á centrar nas características da procura de cuidados de saúde, na evolução demográfica e de perfis de morbilidade, na digitalização em saúde, bem como nas necessidades, preferências e expectativas dos cidadãos.

Por fim, nada seria possível sem os profissionais de saúde, nos vários planos de atuação, mas em particular aqueles que cuidam de nós. Parece que assaltou novamente a memória a importância destas mulheres e homens que, incansável e generosamente, dão tanto de si. Recordo-me que há pouco tempo discutíamos vários casos de agressão a estes mesmos profissionais de saúde ou mesmo o direito a greve para reivindicarem melhores condições salariais e de trabalho; hoje saímos às nossas janelas a bater palmas pelos seus esforços. Não precisamos ser hipócritas! Mas se o formos, tranquiliza-me saber que ainda assim estes mesmos profissionais estarão lá para nos prestar os melhores cuidados que puderem. Por muito importante que seja a discussão sobre a importância de ter acesso aos melhores dados, à produção da melhor inteligência e a necessidade de se ter organizações de saúde eficazes e eficientes, nada disto se consegue sem a força dos nossos profissionais de saúde. É mais do que altura de darmos respostas sérias e de compromisso firme ao rejuvenescimento e valorização deste tecido humano que nos cuida. E isso define-nos enquanto sociedade.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico