Circunstâncias factuais

Para compreendermos o surto pandémico que enfrentamos, importa reflectir essencialmente sobre o seu epicentro que reside na invasão e exploração crescentes de espécies selvagens e dos respectivos habitats. Por isso, mais tarde ou mais cedo, ao contrário do que alguns pretendem fazer crer, a situação que vivemos era previsível, pois a Natureza responde à forma como tem sido gerida. E, para os especialistas nesta área, a destruição de ecossistemas naturais aumenta a probabilidade da passagem de agentes patogénicos para os humanos. Assim, face a esta realidade, de repente tudo muda, é preciso repensar prioridades, compromissos (...) e responder a desafios que se colocam no presente. Enfim, haja mais democracia e cidadania para protegermos a biodiversidade e criar um melhor sistema de monitorização e tudo será diferente.

Manuel Vargas, Aljustrel

Combate à pandemia

Tenho acompanhado nos vários meios de comunicação os esforços para encontrar uma vacina, combater a doença covid-19, evitar a contaminação e perceber como se adquire imunidade. Quanto a esta última, vi que numa aldeia perto de Turim estavam a fazer estudos do sangue da população e eventualmente do ADN para compreender os mecanismos de defesa. Na China, procura-se o doente zero para confirmar como adquiriu a infecção mas parece ser de origem animal, pangolim ou morcego, que têm normalmente este vírus e não adoecem e fazem parte da alimentação. Estranho nunca ter visto que estivesse a ser estudado o metabolismo deles que evita a doença e poderia ser uma pista para evitar a propagação entre os humanos.

Fernando Bello, Lisboa

Coronavírus e armas

Está espalhado por todo o mundo um certo pânico (controlado, por enquanto) com a pandemia de coronavírus que grassa no planeta. Nos Estados Unidos aumentam os casos de pessoas infectadas e o cenário é preocupante. Como de resto um pouco por todo lado. Não existem certezas de quando as pessoas poderão voltar ao seu ritmo habitual de trabalho. Por curiosidade refira-se que em Março - relativamente a outros meses precedentes - se venderam cerca de dois milhões de armas nos EUA e, de alguma maneira, compreende-se. A posse de armas está enraizada na cultura americana. Representa um “legado” dos tempos dos cowboys e índios - não vamos discutir se esse “legado” foi bom ou mau – e o lobby das armas, neste país, é poderoso e, por certo, continuará poderoso (lembremo-nos que os EUA é um país assente num sistema democrático que nada tem a ver com os regimes instalados na Rússia de Putin ou na China de Xi Jinping). Porventura no pensamento de muitos americanos que adquiriram armas em Março, perpassa o receio de que a lei e a ordem poderão colapsar neste estado de emergência instalando-se o caos e, por consequência, as pessoas necessitam de armas para se defenderem. O mundo, na verdade, está perigoso.

António Cândido Miguéis, Vila Real