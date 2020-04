Ex-Presidente do Equador Rafael Correa condenado a oito anos de prisão por corrupção

O ex-Presidente do Equador, Rafael Correa, e o seu então vice-Presidente, Jorge Glas, estão entre as 18 pessoas condenadas, na terça-feira, a oito anos de prisão pelo Supremo Tribunal do país por participação num esquema fraudulento com várias empresas que pagavam para serem escolhidas em concursos públicos do Estado.

Os juízes concluíram que as empresas que pretendiam ganhar vantagem nas obras do Estado, financiavam ilegalmente as actividades políticas do partido de Correa, a Alianza País, e que tanto Correa como Glas sabiam do esquema.

“Tanto dinheiro não poderia ocultar-se facilmente, muito menos se era gerido por Pamela Martínez. Este tribunal considera que Rafael Correa tinha conhecimento dos fundos indevidos”, disse Ivan León, um dos juízes do processo.

Pamela Martínez é a antiga assessora de Correa que se tornou uma personagem chave do processo, ao ter aceitado colaborar com a justiça. Acabou por ser condenada a apenas 38 meses e 12 dias de prisão. Também a sua assistente, Laura Terán, beneficiou da sua colaboração com a investigação para ser condenada a uma pena de 19 meses e seis dias.

Correa foi condenado à revelia (além da pena de prisão, foi também condenado a 25 anos sem poder concorrer a cargos públicos), uma vez que reside actualmente na Bélgica, de onde a sua mulher é natural. Desde aí, através da sua conta no Twitter, classificou o processo como “ridículo”.

Para Correa e os seus apoiantes, o processo é político e foi montado pelo Presidente Lenín Moreno em conjunto com a máxima instância judicial equatoriana e com a procuradora-geral, Diana Salazar.

Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas.

Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años.

De tu voto depende que esta pesadilla acabe. https://t.co/TSo83MICa4 — Rafael Correa (@MashiRafael) April 7, 2020

“Isto era o que estavam à procura: manipular a justiça para conseguir o que nunca puderam fazer nas urnas. Eu estou bem. Preocupam-me os meus companheiros. Seguramente, ganharemos a nível internacional, porque tudo isto é ridículo, mas levará anos”, escreveu o ex-Presidente no Twitter.

Perseguição política?

O antigo ministro das Relações Exteriores da Argentina, Jorge Taiana, diz que o que se passou a Correa é o mesmo que aconteceu a outros chefes de Estado de esquerda na América do Sul. “Agora a perseguição atingiu Rafael Correa. Numa farsa de julgamento à revelia, condenam-no a prisão e proscrevem-no durante 25 anos. Como antes com Lula, Cristina [Kirchner], [Fernando] Lugo e Dilma [Rousseff].

Ahora la persecución recayó sobre Rafael Correa @MashiRafael. En una farsa de juicio en ausencia lo condenan a prisión y lo proscriben por 25 años. Como antes contra Lula, Cristina, Lugo y Dilma el aparato judicial se pone al servicio de los poderosos y en contra de las mayorías. pic.twitter.com/1cL4A1WeGw — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) April 7, 2020

A Fundação Internacional de Direitos Humanos reagiu de forma dura num tweet em que denuncia “a utilização fraudulenta do poder judicial no Equador, num novo episódio de lawfare, ou perseguição política, contra adversários injustamente acusados e sentenciados com provas ‘fabricadas’ e testemunhos falsos”.

?? DENUNCIAMOS la utilización fraudulenta del Poder Judicial en #Ecuador????, en un nuevo episodio de #lawfare, o persecución política, contra adversarios injustamente acusados y sentenciados con pruebas “fabricadas” y testimonios falsos.



Justicia para @MashiRafael y @JorgeGlas. — Fundación Internacional de Derechos Humanos (@Declaracion) April 7, 2020

Rafael Correa estava a preparar-se para ser candidato nas eleições presidenciais de 2021, para concorrer contra o homem que apoiou para o suceder e que rapidamente se tornou um dos seus maiores inimigos políticos.

Os dois vêm do mesmo partido, a Alianza Pais, juntos trabalharam na chamada revolução cidadã, chegaram ao poder juntos, Moreno foi vice-presidente de Correa durante seis anos e teve o ex-presidente na sua campanha, mas logo nos primeiros meses no cargo esforçou-se para se afastar do seu antecessor. Desde aí, a relação foi-se degradando ao ponto de se tornarem inimigos políticos.

À frente nas sondagens

Nas sondagens para as presidenciais de 2021, as intenções de voto de Correa chegaram a duplicar as de Moreno e mesmo com todo o processo judicial, em Fevereiro, o ex-Presidente surgia na frente com 21% (Informe Confidencial) e 29% (CIESS), superando o candidato conservador, Jorge Neblos, antigo presidente da Câmara de Guyaquil, que vinha sendo o favorito em quase todos os inquéritos de opinião.

O chamado caso “Subornos 2012-2016” começou em Abril do ano passado com um artigo num jornal que menos de uma semana já tinha um processo de investigação aberto no Ministério Público. Ao todo, 11 membros e funcionários do Governo e dez empresários foram acusados de suborno, tráfico de influências, crime organizado e lavagem de dinheiro. Um dos funcionários acabou absolvido.

Segundo o Ministério Público, um grupo de funcionários da Presidência, então liderada por Correa e Glas, tinham um sistema de financiamento paralelo em que recebiam dinheiro de empresários a quem davam vantagem na relação com o Estado, a maioria do dinheiro acabou a financiar actividades do Alianza Pais, incluindo a campanha de reeleição de Correa em 2013. Ao todo, segundo o MP, este esquema teria arrecadado sete milhões de dólares.