Bernie Sanders desiste das primárias democratas

O senador Bernie Sanders anunciou a suspensão da sua candidatura à nomeação como candidato presidencial pelo Partido Democrata. O anúncio foi feito pela sua campanha através de um comunicado.

Sanders é o único adversário do ex-vice-Presidente, Joe Biden, que fica com o caminho aberto para ser o candidato às eleições presidenciais de Novembro.

As eleições primárias do Partido Democrata, que procura um candidato para impedir a reeleição de Donald Trump, foram profundamente afectadas pela epidemia do novo coronavírus, que já obrigou ao adiamento das votações em vários estados. Na terça-feira, o Wisconsin foi a votos depois de uma série de decisões de última hora que impossibilitaram o seu adiamento.

Sanders já estava numa posição difícil para alcançar o número de delegados necessários para ser nomeado e, no mês passado, após novas derrotas em estados cruciais como a Florida, já tinha dito que iria reavaliar a sua candidatura.

O senador do Vermont vai fazer uma comunicação esta tarde em que vai confirmar a desistência.