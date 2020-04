“Vizinho Amigo” é um movimento que não pára de crescer

“Vizinho Amigo” é um projecto sem fins lucrativos que nasceu de uma conversa no whatsapp de Martim Ferreira com os amigos. A principal ideia do grupo de jovens era “ajudar as pessoas do grupo de risco, através das compras de supermercado e farmácia, para que essas mesmas pessoas não saíssem de casa”, explica Pedro Escórcio, estudante de Ciências da Comunicação do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e um dos fundadores.

O movimento nasceu a 13 de Março e desde então tem crescido exponencialmente. Já conta com 5 mil voluntários e tem parcerias com 15 juntas de freguesias, entre as quais a Junta de Freguesia de Benfica, Junta de Freguesia de Tavira e Junta de Freguesia de Alvalade. Alguns contactos foram feitos pelo grupo mas outros foram iniciativa das próprias juntas. O objectivo da parceria é agir de forma mais organizada e, consequentemente, mais eficaz.

Desde que começou, a organização tem recebido muitas histórias surpreendentes e positivas dos voluntários, o que “aumenta o orgulho no movimento”. Pedro Escórcio sublinha que estão a seguir todas as medidas de prevenção defendidas pela DGS, sendo que ao enviar o email com o cartaz para os voluntários enviam também uma lista de medidas a tomar antes de agir no terreno. “Prevenimos não só os voluntários que se associam a nós mas também as pessoas que estão a ser ajudadas.”

Nas redes sociais, o movimento tem gerado uma corrente de solidariedade, tendo mais de 9 mil seguidores no instagram. Pedro Barroso tornou-se o embaixador oficial. “Decidi abraçar e fazer parte deste projecto, ajudando na minha área de residência. São causas como estas que me fazem acreditar. Vamos cuidar uns dos outros. O futuro é de todos”, sublinha o actor numa publicação no instagram.

Para se juntar à causa basta preencher o formulário e depois colar o cartaz na sua área de residência.

