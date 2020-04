Covid-19: Deslocações no Grande Porto na Páscoa com “fiscalização apertada”

A circulação dentro e fora dos concelhos do Grande Porto no período de Páscoa será “rigorosamente controlada” e com “fiscalização apertada” quer a veículos pessoais quer a transportes públicos, garantiu hoje o presidente da Comissão de Protecção Civil distrital.

Em declarações à agência Lusa, Marco Martins indicou que a acção da GNR e da PSP estão “articuladas” com a Comissão Distrital de Protecção Civil (CDPC) do Porto e que “cada município articulará com as respectivas Polícias Municipais”, garantindo “controlo e fiscalização muito apertada”.

Em causa está a proibição decretada pelo Governo de deslocações para fora do concelho de residência no período da Páscoa, entre os dias quinta-feira e segunda-feira devido às medidas de contingência e emergência associadas à pandemia covid-19.

“Para além da intensificação das acções de controlo de circulação já efectuadas, que continuarão, vai ser efectuada uma maior vigilância nos limites de cada concelho, sempre em articulação com as Polícias Municipais”, referiu à Lusa Marco Martins.

O presidente da CDPC do Porto acrescentou que “haverá também um maior controlo nos transportes públicos, quer nas estações de metro e comboio, quer dentro dos próprios autocarros”.

“No distrito do Porto, todo o dispositivo da GNR e da PSP está mobilizado, com excepção dos que estejam de quarentena”, completou o também presidente da Câmara de Gondomar.

O decreto do Governo que regulamenta a prorrogação do estado de emergência por mais 15 dias em Portugal proíbe deslocações para fora do concelho de residência no período da Páscoa