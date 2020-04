Covid 19: Antes a Nortempresa fazia perfume, agora produz gel desinfectante

Quando foi decretado o estado de emergência, a Nortempresa Perfume LAB adaptou a sua fábrica de Braga para produzir 2400 litros diários de gel desinfectante. Também a Perrigo, farmacêutica responsável pela comercialização de produtos de self-care, está a entregar kits de produtos de hidratação e bem-estar em oito hospitais de Lisboa e do Porto.

Com as lojas da empresa fechadas por causa da pandemia, Daniel Vilaça, da Nortempresa, teve de parar a produção de perfumes artesanais da marca Yntenz e passou a produzir gel desinfectante. Foi preciso “investir 20 mil euros em matéria-prima, maquinaria, adaptação da fábrica, além de estudar e desenvolver fórmulas em laboratório e fazer testes de estabilidade antes de produzir o produto”, informa o empresário que abriu a fábrica em 2016.

Esta terça-feira, o empre´sario doou 150 frascos de gel desinfectante, de 500 ml cada, à Protecção Civil de Braga, que serão distribuídos por instituições e entidades; e meia centena à delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, porque “precisam para utilizar nas ambulâncias e quando fazem apoio aos sem-abrigo”, além de ter doado a uma dezena a enfermeiros hospitalares, que lho pediram.

O empresário, que produzia 20 mil frascos de perfumes diários, ainda não tem noção de quantos mais álcool desinfectante doará. Tudo depende das necessidades e dos pedidos que forem chegando. Mas adianta que vai ter em stock e que também está a vendê-lo ao público a “preços mais acessíveis”, na loja online da marca Yntenzo: frascos de 250 ml (6,20 euros) e de 500 ml (9,90 euros).

Além da responsabilidade social, e de querer manter a sua empresa activa, Daniel Vilaça também quer ajudar a “acabar com a especulação” de preços que estão a ser praticados em torno do álcool, que está quatro vezes mais caro, denuncia. O novo álcool gel cumpre com as normas europeias e está registado no CPNP (o portal europeu de cosméticos) e no Infarmed; na sua fórmula a hidratação não foi esquecida, de maneira a evitar que as mãos fiquem secas e gretadas.

Perrigo doa kits de hidratação e bem-estar

Também a Perrigo, farmacêutica responsável pela comercialização de produtos de self-care, está a entregar kits, num total de nove mil produtos de hidratação e bem-estar, a profissionais de saúde de oito hospitais: Egas Moniz, Curry Cabral, São Francisco Xavier, Amadora-Sintra, Dona Estefânia (Lisboa), Beatriz Ângelo (Loures), Centro Hospitalar São João do Porto (Porto) e Santa Maria (Barcelos). Deverá alargar esta medida a outras unidades hospitalares do país.

Ao todo, deverão beneficiar desta acção mais de dois mil profissionais de saúde, “contribuindo, assim, para mitigar o mal-estar físico que sentem em contexto profissional e dando, dentro do possível, uma pequena contribuição à comunidade local”, esclarece Patrícia Costa, directora de marketing da Perrigo Portugal. Segundo a responsável, estes profissionais têm-se queixando de desidratação severa da pele devido à prolongada utilização de máscaras de protecção e de limitações na realização de cuidados mínimos de bem-estar e higiene.

Patrícia Costa explica ao PÚBLICO que, “de momento, não se consegue antecipar qual foi o valor investido”, sublinhando que “este não é um momento para pensarmos em valores, mas antes em termos a capacidade de olhar para a nossa comunidade e antecipar de que forma podemos ajudar os que estão na linha da frente da luta contra a pandemia”.

Esta medida surgiu como resposta aos “inúmeros pedidos” recebidos, continua, acrescentando: “Fizemos um levantamento dos produtos que tínhamos disponíveis para entrega imediata nos nossos armazéns e que poderiam ser úteis aos profissionais de saúde.” A empresa reuniu desde amostras, “que não têm valor de mercado”, até produtos como Lactacyd Derma de 500ml ou Caladryl DA Creme Ultra-Hidratante de 200g.