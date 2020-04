Novo canal de televisão: Casa e Cozinha

Decoração, moda, beleza, bem-estar e muita culinária. Tudo para “ajudar a criar momentos de descontracção”, num momento “em que é pedido aos portugueses que permaneçam em casa”. É com esta declaração de princípios que nasce nesta quarta-feira um novo canal televisivo: Casa e Cozinha. Faz parte da grelha da Nos (posição 95) e traz ideias criativas na área life&style.

Estão prometidos 16 formatos diferentes, com privilégio para a produção nacional. É o caso do magazine de culinária que inaugura o canal, às 10h, ao sabor das receitas tradicionais – misturadas com histórias – de Maria José Sousa.

O mesmo vale para os programas da chef Lúcia Ribeiro e da crafter Sofia Pereira, a estrear brevemente. Ao longo desta primeira quarta-feira, passam também pelo canal o chef Julius Julio Bienert, a viajante Verónica Zumalacárregu, a restauradora Chus Cano, a foodie Maeve O’Meara, os gémeos-renovadores Jonathan e Drew Scott, Victoria Moradell com conselhos de cosmética e Laura Opazo com “dicas” de elegância.

Nas próximas semanas, entrarão em cena outros rostos: o da cozinheira Elena Aymerich à food stylist Donna Hay, da pasteleira Andrea Dopico ou da especialista em personalização de peças Laura Martinez del Pozo.