O ballet das medusas é beleza pura: Oceanário de Lisboa tem o vídeo de que precisamos para relaxar

Uma das jóias da coroa da actividade do oceanário localizado no Parque das Nações, herança da Expo 98, é este vídeo. São 26 minutos e 34 segundos de paz, disponíveis para quem quiser relaxar a qualquer momento do dia, desligar-se da corrente do mundo por alguns momentos (ou horas, é para isso que existe o loop) ou, claro, ideal para admirar até adormecer.

E a obra nem precisa de título criativo ou chamativo, é mesmo Vídeo Relaxante Medusas. Simples e eficaz:

“O aquário das medusas é um dos mais relaxantes da nossa exposição. Absorva os seus movimentos e aproveite este momento relaxante e de meditação” aconselha o Oceanário, que começou esta fase de vídeos zen com outra obra relaxante mas no Aquário Central​ (por aqui o nosso óscar vai para as medusas, mas atenção, este também merece um mergulho dos nossos olhos:)

Para actividades, digamos, mais activas, o oceanário tem várias sugestões online, no site, no Facebook ou Instagram e para toda a família com Férias Debaixo de Água versão casa.

O espaço fechou “em consequência da pandemia” declarada pela Organização Mundial de Saúde, “e como medida preventiva”. Todas as actividades educativas foram suspensas, tirando as sugestões acima e outras que poderão vir. “A data de reabertura e recomeço das suas actividades estão condicionados à evolução das circunstâncias”, informa o Oceanário.