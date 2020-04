Covid-19: CP suspende serviço de longo curso na Páscoa

No período da Páscoa não vai haver comboios de longo curso e a CP apenas vai assegurar 30% dos serviços regional e suburbanos face ao que era a oferta regular. Os Alfas Pendulares vão ficar parados e os Intercidades só irão circular entre Lisboa, Beja e Évora porque naqueles eixos não existe serviço regional.

Já para o Algarve não haverá um único comboio desde Lisboa, mas entre Vila Real de Santo António e Lagos está garantida 30% da oferta.

Quem quiser viajar de Lisboa para o Porto poderá fazê-lo, mas a viagem de demorará entre cinco a sete horas porque só haverá comboios regionais com paragem em praticamente todas as estações e apeadeiros. O mesmo acontece para a Beira Alta, onde o comboio para a Guarda demorará nove horas desde Lisboa ou para a Covilhã, que tardará entre cinco a seis horas.

No âmbito das medidas para combater a covid-19, a CP já tinha vindo a reduzir a sua oferta para 55% nos Alfas Pendulares, 85% nos Intercidades e 80% nos suburbanos. Esta oferta será retomada após 13 de Abril.

Além da desinfecção das carruagens, a empresa aboliu o serviço de bar nos comboios e permite o reembolso integral das viagens compradas e não utilizadas.

Com vista a evitar contactos nas bilheteiras, a compra de bilhetes para o comboios regionais e inter-regionais passou também a poder ser feita online. Desde há 20 anos que a CP só permitia a venda electrónica de bilhetes para os Alfas e Intercidades, excluindo desse sistema o serviço regional.

Num vídeo promocional divulgado esta quarta-feira, a CP pede às pessoas que “adiem um pouco mais os seus planos e fiquem em casa”, acrescentando que “em breve teremos tanto para percorrer juntos”.

A empresa bem necessita de passageiros no pós-pandemia porque, tendo reduzido a sua oferta em apenas 25%, viu as suas receitas caírem em 95%.

Já a Rede Nacional de Expressos fez saber que das 0h00 do dia 9 de Abril às 24h00 do dia 13 estão canceladas todas as suas viagens de autocarro. A empresa retoma a sua oferta em 14 de Abril. “Nesta Páscoa, fica em casa. Nós também vamos ficar”, anuncia.