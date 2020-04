Premier League e La Liga estimam perdas superiores a mil milhões

O presidente da La Liga, Javier Tebas, e o director-executivo da Premier League, Richard Masters, alertaram ontem que se a temporada 2019/20 do campeonato espanhol e inglês não for concluída devido à pandemia do novo coronavírus, os prejuízos para cada uma das Ligas pode ser superior a mil milhões de euros. Tebas e Masters advertem que há “um risco muito real” de alguns clubes falirem, defendendo, por isso, o recurso ao layoff para minimizar os efeitos da crise e aliviarem os custos das massas salariais.

Numa carta enviada por Richard Masters ao Departamento para o Desporto, Cultura Digital e Meios de Comunicação do Governo britânico tornada pública nesta quarta-feira, o director-executivo da Premier League advertiu que o principal campeonato inglês enfrenta “uma perda de mil milhões de libras [1.14 mil milhões de euros] se não for possível concluir a temporada 2019-20”, e “mais perdas daqui para frente se a pandemia se agravar e se se prolongar”.

“Isso afectaria negativamente não apenas as finanças dos vinte clubes da Premier League, mas também teria um efeito prejudicial significativo em todo o cenário do futebol inglês. Por esse motivo, os clubes concordaram, por unanimidade, adiantar fundos para a EFL [organização que representa 72 clubes profissionais] e a Liga Nacional [quarto escalão do futebol inglês]”, continuou Masters.

Como as finanças dos clubes ingleses “dependem do dinheiro da venda dos direitos televisivos, das receitas geradas com a bilhética de cada jornada e dos patrocínios comerciais”, Masters refere que “sem jogos disputados, esses recursos foram temporariamente interrompidos”. Por isso, “os clubes, como grande parte da economia do Reino Unido, estão a deparar-se com decisões difíceis em relação à protecção do seu futuro e do futuro dos seus funcionários”.

Risco e falência para clubes

Assim, director-executivo da Premier League alerta que para clubes como o Newcastle, Bournemouth ou Norwich, a opção de não seguir as medidas de prevenção económica propostas pelo Governo, representa “um risco muito real” de falência, pelo que defende a implementação do layoff, em que o estado britânico paga 80% do salário dos jogadores e funcionários dos clubes: “As medidas anunciadas pelo Governo destinam-se a toda economia, incluindo empresas consideradas de entretenimento ou dependentes de talentos de elite. Há clubes que precisarão de tomar decisões com base nas suas previsões, pois cada clube terá sua própria posição.”

Em Espanha, a posição de Javier Tebas é semelhante. Segundo o presidente da La Liga, se o campeonato não for retomado “o impacto económico para os clubes espanhóis valerá cerca de mil milhões de euros”.

Numa conversa com os jornalistas por videoconferência, Tebas explicou que “esse número não se baseia apenas nas receitas da Liga, mas também inclui o dinheiro que as equipas não vão receber da Liga dos Campeões”. Num cenário de regresso da prova com jogos à porta fechada, o dirigente espanhol prevê que “as perdas serão de 300 milhões”.

Tebas garantiu que La Liga continua a “trabalhar duro para minimizar os efeitos económicos do novo coronavírus”, deixando um pedido aos jogadores que também participem, pedindo “que aceitem cortes nos salários” para ajudar os clubes espanhóis, que, “provavelmente terão perdas ao longo de vários anos”.