Plantel do Real Madrid concorda com redução salarial entre 10% e 20%

O plantel principal de futebol Real Madrid concordou reduzir de forma voluntária os vencimentos da época 2019/20, entre 10% e 20%, devido à pandemia de covid-19, revelou nesta quarta-feira o clube da I Liga espanhola.

No comunicado divulgado na página oficial na Internet, o Real Madrid dá conta que também a equipa de basquetebol aceitou a medida motivada pela propagação do novo coronavírus.

“Os jogadores e treinadores das primeiras equipas de futebol e de basquetebol do Real Madrid, liderados pelos seus capitães, juntamente com os principais directores executivos das diferentes direcções do clube, concordaram voluntariamente em reduzir as suas remunerações para esta época entre 10% e 20%, em função das circunstâncias que possam afectar o encerramento da temporada desportiva 2019/20”, pode ler-se na nota publicada pelos “merengues”.

Esta redução salarial vai “permitir evitar medidas drásticas para os restantes trabalhadores”, assim como contribuir para os “objectivos financeiros” do clube, de acordo com a justificação dada.

“A decisão adoptada por jogadores, treinadores e funcionários evita medidas drásticas, que afectem os restantes trabalhadores, além de contribuir para os objectivos financeiros da entidade, face à diminuição de receitas nestes meses, como consequência da suspensão das competições e a paralisação de grande parte das actividades comerciais”, explicou.

O Real Madrid mostra-se “orgulhoso” de todos os que fazem parte da sua “grande família”, que se torna “especialmente valiosa nos momentos de dificuldade como este”.

Em Espanha, também Sevilha, Barcelona, Betis, Atlético Madrid, Osasuna ou Saragoça aceitaram reduzir os salários, recorrendo ao mecanismo legal ERTE (Expediente de regulação temporária de emprego) junto do estado espanhol.