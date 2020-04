FPF cria fundo de apoio aos clubes não profissionais de 4,7 milhões de euros

A direcção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu criar um fundo de apoio às associações e aos clubes de futebol e futsal das competições nacionais não-profissionais de seniores masculinos e femininos, no valor de 4,7 milhões de euros.

A medida visa auxiliar os emblemas que viram nesta quarta-feira a FPF decidir o cancelamento dos campeonatos seniores não profissionais de futebol e futsal da época 2019/20 devido à pandemia de covid-19, depois de já ter feito o mesmo nos escalões de formação, numa decisão tomada em 27 de Março.

Para já ainda não se sabe quais serão as regras para aceder ao fundo, mas o objectivo da iniciativa é o de permitir que os clubes cumpram com os compromissos estabelecidos para esta época com jogadores e treinadores, ou seja, pagar salários. Este fundo surge depois do anúncio, por parte da FPF, de uma linha de crédito de 1 milhão de euros, aberta a 19 de Março, e também destinada aos clubes não profissionais de futebol e de futsal.

A FPF reforçará também a sua participação no Fundo de Garantia Salarial, ferramenta a que os futebolistas em situações precárias podem recorrer neste período difícil que o futebol atravessa, e junta-se a outras iniciativas desenvolvidas pela FPF, nomeadamente a suspensão das custas e multas dos processos disciplinares para aliviar a tesouraria dos clubes nesta situação de emergência provocada pela pandemia COVID-19.