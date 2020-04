Benfica decreta férias por causa do “estado emocional alterado” do plantel

O plantel principal do Benfica iniciou, na terça-feira, um período de férias, uma vez que “o estado emocional dos jogadores estava alterado” devido ao isolamento originado pela pandemia de covid-19, informaram esta quarta-feira os campeões nacionais de futebol.

“O Benfica fez um diagnóstico e concluiu que o estado emocional dos jogadores estava alterado, sendo benéfico proceder-se a esta alteração na programação da época”, revelaram as “águias” através do site oficial.

Sem jogarem ou sequer treinarem no relvado há praticamente um mês, os atletas “encarnados” têm executado diariamente, em casa, os planos delineados pela equipa técnica comandada por Bruno Lage.

Contudo, enquanto durar este período de férias, os jogadores “vão continuar a treinar”, revelou o clube da Luz, mas “sem a rigidez dos planos executados nas últimas semanas”, limitando-se a cumprir “as instruções normais para qualquer período de férias”.

O médio alemão Julian Weigl e o lateral espanhol Alex Grimaldo foram autorizados a viajar para os respectivos países para resolverem questões pessoais, enquanto os restantes jogadores se vão manter em Portugal.

Os campeões nacionais realizaram o último jogo em 7 de Março, diante do Vitória de Setúbal (1-1), sendo que, pouco depois, as competições foram suspensas por tempo indeterminado, devido à propagação do novo coronavírus.