Sensible Soccers: Como quem pinta em som e imagem

“É uma banda bastante nostálgica. Trabalha muito a nostalgia e a retromania e é necessário um conjunto de referências exóticas para que consigas ter o cartão de sócio de Sensible Soccers”, dizia André Simão ao Ípsilon quando da edição em 2019 de Aurora, o terceiro álbum da banda. O baixista barcelense, que já era colaborador de longa data e que se tornou oficialmente membro do grupo durante o processo de composição e gravação do álbum, aponta a um ponto fulcral dos Sensible Soccers. O vídeo que aqui se apresenta em primeira mão, realizado por José Guilherme Marques para Como quem pinta, o tema de abertura de Aurora, ilustra-o bem. Foi criado a partir de imagens registadas em Macau e Hong Kong quando o século XX se despedia.

A matéria que trabalham Hugo Gomes, Manuel Justo e André Simão é a memória, ora de forma terna, ora de forma bem-humorada, ora delicados, ora exuberantes, mas sempre com a vontade de fazer do som um portal que liga esse passado real ou mitificado com o presente. Na sua música instrumental construída de expressões (e com ferramentas) de proveniências diversas coexiste kraut e electrónica ambiental, funk adulterado, pedaços de músicas criteriosamente seleccionadas ao redor do globo, partículas soft-rock, azeite extraído da dance music dos anos 1990.

Se o segundo álbum, Villa Soledade, se fazia viagem sensorial pelo Portugal das estradas secundárias, com os seus restaurantes na berma, com as suas exóticas casas de emigrantes, com um certo país preservado nos anos 1980, Aurora, produzido por B Fachada, é um olhar romantizado, inevitavelmente transformado pela passagem do tempo, dos Verões eternos de uma adolescência na década de 1990. O vídeo criado para Como quem pinta acrescenta uma camada a esta história.

Não estamos no Algarve lá tão longe com que sonhavam a Norte os adolescentes Sensible Soccers, não estamos numa mega discoteca de Viana do Castelo. Estamos em Macau e Hong Kong, em imagens registadas pelo pai de José Guilherme Marques em 1998, na última visita que a família do realizador fez àqueles territórios – os pais haviam vivido e trabalhado em Macau ainda antes do seu nascimento.

Com uma então moderna Handycam na mão, o pai e irmã mais velha registaram o que foram encontrando. José Guilherme, que era à época novo demais para que o deixassem filmar, regressou agora a essas imagens. A música dos Sensible Soccers recupera, recicla e reinventa memórias, reflecte em som como as transformamos à medida que o tempo passa. O realizador deste Como quem pinta fez exactamente o mesmo, mas com memórias de família registadas em fita. Um encontro feliz e oportuno, em resumo.