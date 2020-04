Morreu John Prine, um tesouro da canção americana

Admirado por Bob Dylan e Johnny Cash, lenda da canção norte-americana recentemente redescoberta e resgatada, John Prine, uma referência da country e da folk dos Estados Unidos, morreu na noite passada, aos 73 anos, vítima da covid-19. A sua morte foi anunciada pela família, que há uns dias tinha informado que o músico estava internado na Unidade de Cuidados Intensivos de um hospital de Nashville, no Tennessee. Sobrevivera a um cancro no pescoço e a outro nos pulmões (era um fumador inveterado), mas o novo coronavírus levou-o em apenas duas semanas, diz o diário espanhol El País.

Carteiro de profissão, John Prine foi descoberto no circuito folk de Chicago por Kris Kristofferson, que pegou nele e o editou através da Atlantic em 1971. Mais tarde, nos anos 80, fundou a sua própria editora nos anos 80, a Oh Boy. O seu último álbum, Tree of Forgiveness, publicado em 2018, com a ajuda de Dan Auerbach, dos Black Keys, trouxe-lhe um último momento de visibilidade – o culminar de um processo de resgaste, mobilizado sobretudo pelas novas gerações da música norte-americana, que tivera no álbum-tributo Broken Hearts and Dirty Windows: The Songs of John Prine (2010), uma primeira manifestação. Nele se juntaram nomes como My Morning Jacket, Lambchop, Josh Ritter, Drive-By Truckers ou Justin Vernon (Bon Iver).