Um milhão de euros para fazer chegar a música a casa dos portugueses

“TV Fest – de casa dos artistas para a sua televisão”. É este o mote do festival integralmente dedicado à música portuguesa que o Ministério da Cultura (MC) e a RTP vão fazer chegar já a partir desta quinta-feira, às 22h, a casa dos portugueses. O TV Fest será transmitido em simultâneo pela Internet (através da plataforma digital RTP Play) como pela televisão (no canal 444), em parceria com todas as operadoras nacionais: Nos, Vodafone, Meo e Nowo.

A acontecer diariamente durante, pelo menos, um mês, o festival vai acolher actuações de uma centena de músicos portugueses, de diferentes gerações e géneros. No primeiro dia, actuarão Fernando Tordo, Marisa Liz, Ricardo Ribeiro e Rita Guerra, uma escolha de Júlio Isidro, que fará o lançamento e a apresentação do festival.

Caberá a cada um destes quatro músicos escolhidos para o primeiro dia do festival a selecção dos seguintes (sempre quatro em cada programa), numa “cadeia que tem por objectivo, por um lado, espelhar a diversidade do panorama musical português – haverá fado e pop, mas também cante alentejano –, mas também prestar apoio aos técnicos que, com os músicos, têm manifestado uma generosidade incrível”, preenchendo as horas de confinamento dos portugueses, disse ao PÚBLICO, na manhã desta quarta-feira, a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

O ministério vai despender um milhão de euros do orçamento da Cultura para esta iniciativa, que será montada com conteúdos inéditos filmados nas casas dos próprios músicos, numa operação cujas gravações se iniciaram já na semana passada.

A cada novo programa (com a duração de hora e meia) e novo dia do festival, o TV Fest acrescentará, no horário antecedente, a gravação do anterior – “assim sucessivamente, até termos 24 horas de música portuguesa em permanência”, acrescenta Graça Fonseca, justificando esta programação com o objectivo de chegar ao maior número de interessados.

“Para muitas pessoas que se viram obrigadas a ficar em casa, a televisão e a Internet são a única forma de se manterem informadas, mas também de terem acesso à cultura. E nunca vivemos um momento em que tivéssemos tanto acesso à cultura a partir do nosso ecrã”, realça a ministra, que apresenta esta nova iniciativa, especificamente dedicada ao sector da música, como resposta aos vários movimentos que, de forma inorgânica e gratuita, a fizeram chegar aos domicílios dos portugueses.

“Este apoio governamental estende-se não só aos músicos, mas também às suas equipas técnicas e agentes, que cada músico é encorajado a identificar publicamente na ficha técnica do programa em que participa”, acrescenta a nota do MC sobre o TV Fest.