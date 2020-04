Covid-19: Lançado site dedicado a livros e autores para enfrentar tempos de crise

Uma plataforma dedicada a livros, criada assumidamente como resposta aos tempos de crise, foi lançada com notícias, entrevistas, listas sobre obras, e artigos de fundo. Conta com a colaboração de autores como Afonso Cruz e Frederico Lourenço.

O site chama-se “Eu leio em casa” e foi lançado pela The Book Company, empresa responsável pela produção executiva de Portugal Convidado de Honra da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, em 2018.

Criado especificamente como resposta ao período de crise que o país atravessa devido à pandemia de covid-19, que obrigou a população a isolar-se em casa e as lojas e serviços de atendimento ao público a fecharem portas, este site, dedicado à divulgação de livros e autores, quer ajudar o sector livreiro e editorial, que está a sofrer um revés sem precedentes.

“Numa altura em que a área do livro passa por um período menos bom, esperamos que esta plataforma contribua para que os portugueses falem de livros, partilhem as suas ideias sobre livros, comprem mais livros”, lê-se na página de apresentação do site.

Reconhecendo ser “demasiado cedo” para dizer se a plataforma “veio para ficar”, os criadores consideram que, “para já”, fazia falta a criação de “um repositório de informações, que reunisse conteúdos de qualidade, na área do livro” e “que interessasse a leitores e profissionais”.

Trata-se de uma plataforma intemporal - porque reúne textos que podem ser lidos tanto hoje como daqui a um mês -, em periódica actualização e melhoria, que pretende apresentar “conteúdos originais”, mas também servir “como apontador para outros artigos”, destacam a equipa criadora.

“Tentaremos colocar um foco sobre as notícias frescas, mas sobretudo publicar artigos em torno do livro”, afirmam.

“Eu leio em casa” conta com a colaboração permanente dos escritores Afonso Cruz, Frederico Lourenço e Nelson Nunes. Está já lá uma entrevista a Pedro Vieira sobre livros e literatura, um texto de Afonso Cruz sobre literatura para compreender a pandemia, uma curiosidade, em tempos de pandemia, sobre a etimologia de “corona” e “vírus”, por Frederico Lourenço, bem como uma lista de 36 novos livros no Plano Nacional de Leitura.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outros destaques do site são “dicas para criar um clube de leitura digital”, indicação de como descarregar gratuitamente livros da turma da Mónica, sugestões de cidades para quem gosta de livros, listas de clássicos para ler em isolamento social, das melhores sagas de noir nórdico para quem gosta de policiais, ou das capas mais interessantes de 2019 e as que se perspectivam para 2020.

A plataforma remete também para conteúdos de outras páginas, como o diário de isolamento que a escritora e jornalista franco-marroquina Leïla Slimani está a publicar no jornal Le Monde, o texto pessoal que o escritor espanhol Manuel Vilas publicou no jornal El País, sobre a sua relação com os livros por estes dias, ou as crónicas, apontamentos e sugestões de leitura que Maria do Rosário Pedreira publica no seu blogue Horas Extraordinárias.