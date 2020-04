Concerto de Nick Cave reagendado para 24 de Maio de 2021

A digressão de Nick Cave e dos seus Bad Seeds que deveria ter início já no próximo dia 19 na Altice Arena, em Lisboa, foi reagendada para o próximo ano. O concerto terá lugar na mesma sala, a 24 de Maio de 2021, e os bilhetes que já tinham sido adquiridos mantêm-se válidos.

A quem ainda não adquiriu bilhete, a Everything is New, promotora do concerto de Nick Cave aconselha a aquisição “apenas nos pontos de venda oficiais”, a saber o site everythingisnew.pt, as plataformas seetickets e masqueticket​, e as lojas Fnac, El Corte Inglès, Worten, CTT e Agência ABEP​. Os preços variam entre os 35 e os 60 euros.