Presidente do Conselho Europeu de Investigação demite-se por estar “desiludido com a resposta europeia à covid-19”

Mauro Ferrari demitiu-se esta terça-feira da presidência do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês) por estar “extremamente desiludido com a resposta europeia à covid-19”. Num comunicado publicado no jornal Financial Times, o também cientista refere que na origem desta demissão está a renuncia de um programa especial dirigido ao combate da covid-19 pelo conselho científico do ERC. A Comissão Europeia já confirmou a demissão de Mauro Ferrari, que era presidente do ERC desde Janeiro deste ano.

No comunicado, Mauro Ferrari diz que há uma completa falta de coordenação de políticas de cuidados de saúde e uma recorrente oposição ao financiamento de iniciativas coesas na luta contra o coronavírus. “Receio ter já visto o suficiente tanto da governança da ciência como das políticas da União Europeia”, escreve. “Perdi a fé no próprio sistema.”

O ex-presidente do ERC explica que propôs que o Conselho Europeu de Investigação devia estabelecer um programa especial direccionado ao combate da covid-19. “Pensava que em tempos como estes os melhores cientistas no mundo deveriam receber recursos e oportunidades para lutar contra a pandemia com novos medicamentos, novas vacinas e ferramentas de diagnóstico e novas abordagens dinâmicas comportamentais baseadas na ciência, para substituir as intuições frequentemente improvisadas pelos líderes políticos.”

Mauro Ferrari diz que proposta foi rejeitada pelo conselho científico do ERC sem que se considerasse qual a forma que esse programa poderia assumir. “A rejeição da minha proposta foi baseada na noção de que o financiamento do ERC para a investigação deve ser feito de baixo para cima: ele não especifica áreas de foco ou objectivos de financiamento, nem considera o impacto benéfico na sociedade como critério de financiamento.”

Conta ainda que a sua “desilusão foi parcialmente aliviada” porque a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen lhe tinha perguntado a sua opinião sobre como se poderia travar a pandemia. Por isso, tinha desenvolvido um plano para poder de facto contribuir com directrizes substanciais. “Cheguei ao ERC como um fervoroso apoiante da União Europeia. A crise da covid-19 mudou completamente a minha visão”, adiantou ainda, citado pela agência Reuters.

A Comissão Europeia também já confirmou em comunicado a demissão de Mauro Ferrari, notando que o seu contrato como presidente do ERC só lhe dava poderes legais como “conselheiro especial” da Comissão, refere o site Science Business. Legalmente, o conselho científico “define a estratégia de financiamento científico e as metodologias do ERC”, assinala-se. E agradece-se o “grande investimento pessoal” que fez desde Janeiro na presidência do ERC.

Citada pelo jornal The New European, a Comissão Europeia defendeu o seu trabalho no combate à covid-19 ao dizer que já seleccionou 18 projectos de investigação e desenvolvimento. Além disso, refere que 50 projectos financiados pelo ERC também estão a contribuir para o combate da pandemia.

A Comissão Europeia lançou um fundo de emergência de dez milhões de euros para a investigação para o coronavírus, bem como 45 milhões de euros numa parceira com o sector dos fármacos para que se desenvolvam tratamentos e diagnósticos, segundo o site Politico.

Pioneiro na nanomedicina

Também Christian Ehler, eurodeputado alemão que lidera a legislação em investigação, descreveu a demissão de Mauro Ferrari como “relações públicas de fachada na crise do coronavírus e que está em contradição com a base legal do ERC”, cita o site Science Business.

Mauro Ferrari tem 60 anos e nasceu no Norte de Itália. Estudou matemática na Universidade de Pádua e foi depois para a Universidade da Califórnia, onde fez o doutoramento em engenharia mecânica. Mais tarde veio a tornar-se professor de bioengenharia e engenharia mecânica na Universidade Estadual do Ohio. Veio também a tornar-se um dos pioneiros da nanomedicina. Sempre manteve colaborações com instituições europeias e o seu nome está associado ainda ao Instituto Nacional de Cancro dos EUA, à Universidade do Texas ou à Universidade de St. Thomas.

Em 2016, a sua equipa anunciou um tratamento para o cancro que usava nanopartículas carregadas de substâncias quiomioterapêuticas para atingir directamente as células metastáticas. Mauro Ferrari assinou centenas de publicações científicas e tem dezenas de patentes, incluindo diferentes nanopartículas para entrega de fármacos.

Ao mesmo tempo que era presidente do ERC, também continuou as suas actividades nos EUA, como professor na Universidade de Washington e mantinha um cargo remunerado na empresa de biotecnologia Arrowhead Pharmaceuticals, refere o Science Business, algo que já tinha sido alvo de críticas.