Pessoas assintomáticas devem usar máscara, considera ECDC

Até agora, o Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) só aconselhava o uso de máscaras faciais a profissionais de saúde e doentes com sintomas. Mas, num relatório divulgado esta quarta-feira, refere que podem reduzir a propagação do novo coronavírus de pessoas assintomáticas e recomenda assim a sua utilização por estas pessoas. Também assinala que o uso de máscaras na comunidade deve ser considerado como medida complementar, sobretudo se as pessoas visitarem espaços fechados, como supermercados. Mesmo assim, a utilização destas protecções deve ser prioritária para os profissionais de saúde.

A primeira das novas recomendações do ECDC começa precisamente pelos profissionais de saúde: “O uso de máscaras faciais pelos profissionais de saúde deve ser uma prioridade sobre o uso da comunidade.”

Depois, refere-se que o uso de máscaras em público podem ser uma forma de controlar a propagação da infecção na comunidade ao minimizar a excreção de gotículas respiratórias vindas das pessoas infectadas assintomáticas ou que ainda não tiveram sintomas.

Por isso, recomenda: “O uso de máscara por pessoas assintomáticas pode ser considerado uma extensão da actual prática de uso de máscaras por indivíduos sintomáticos.” Mas adverte: “Ainda não se sabe quanto o uso de máscaras na comunidade pode contribuir para a diminuição na transmissão.”

Quanto ao uso generalizado de máscaras pela comunidade, o ECDC diz que “deve ser considerado” e que isso deve ser feito sobretudo quando se visitam espaços fechados (como supermercados), quando se usam transportes públicos ou em locais de trabalho em que as pessoas estejam mais próximas umas das outras. Mas recomenda que o seu uso deve ser considerado apenas como uma medida complementar e não como uma substituição das medidas preventivas, nomeadamente do distanciamento social, da etiqueta respiratória, da lavagem das mãos, assim como não tocar na cara.

E as máscaras de tecido?

Caso se utilize máscara, o ECDC refere que o seu uso deve ser adequado para que seja eficaz. Como tal, devem ser feitas campanhas educativas. A utilização de máscaras não cirúrgicas feitas com diferentes tecidos também pode ser considerada, sobretudo se houver falta de máscaras e porque as máscaras cirúrgicas são uma prioridade para os profissionais de saúde. Contudo, as máscaras não cirúrgicas têm uma “eficiência de filtragem muito baixa” e são menos eficazes do que as cirúrgicas. “Isto baseia-se em provas indirectas e limitadas que apoiam o uso de máscaras não cirúrgicas como uma forma de controlar a propagação”, realça-se.

Como consideração final, assinala-se que as recomendações no uso de máscaras faciais na comunidade devem ter em consideração as lacunas nas provas científicas, a falta de oferta destas protecções e dos efeitos colaterais negativos, como a falsa sensação de segurança.

O uso generalizado de máscaras tem levantado muitas questões. Até agora, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem recomendado a sua utilização para grupos específicos: doentes infectados com o SARS-CoV-2, pessoas com sintomas, cuidadores ou profissionais de saúde. Ainda num documento divulgado esta semana considerou que o uso generalizado das máscaras por pessoas saudáveis em ambientes comunitários não é apoiado por provas científicas e que levanta incertezas e riscos críticos.

Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) tem estado alinhada com a OMS e as máscaras são recomendadas para doentes ou profissionais de saúde. Mas nem todos têm concordado: a Ordem dos Médicos já pediu para que a DGS revisse com urgência os critérios para uso universal de máscaras. Também o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas defendeu o seu uso generalizado.