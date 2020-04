Três jovens detidos por desobediência ao estado de emergência. Faziam festa na rua

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve três pessoas por suspeita de crime de desobediência, entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, na zona do Cacém, no concelho de Sintra. Dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 20 e os 26 anos, já tinham sido notificados para a necessidade de recolha, dado o incumprimento face às medidas do estado de emergência.

Em comunicado, a PSP explica que, pelas 19h de domingo, decorria “uma festa na via pública, com cerca de 30 jovens em ajuntamento, em situação de desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário e a consumir bebidas alcoólicas”. Cinco dos jovens presentes foram notificados para regressarem aos respectivos domicílios.

Por volta das 22h, o mesmo grupo mantinha-se na rua, “mas noutra localização”. Os jovens fugiram da PSP, que conseguiu deter um deles por desobediência ao estado de emergência.

Pela terceira vez e já perto da meia-noite, o mesmo grupo continuava em festa na via pública e, além de nova fuga, os jovens “ainda arremessaram pedras da calçada contra os polícias”, refere a PSP. Foi detido mais um suspeito por tentativa de agressão aos polícias.

Às 2h de segunda-feira, a PSP voltou a ser chamada por motivos de ruído na via pública, onde se encontravam “cinco indivíduos em convívio”. A terceira detenção ocorreu nesse momento: a mulher já tinha sido notificada na festa das 19h de domingo e também participou na “ocorrência referente ao apedrejamento dos polícias”.