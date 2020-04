O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

Até esta terça-feira, morreram em Portugal 345 pessoas devido à covid-19. Em relação ao dia anterior, são mais 34 — uma subida de 10,9%. Contabilizam-se 12442 pessoas infectadas, mais 712 do que na segunda-feira, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 6,1%, de acordo com os dados do boletim epidemiológico diário da Direcção-Geral da Saúde. Saiba mais aqui

O Governo anunciou ainda esta terça-feira que irá distribuir 10 mil testes de covid-19, sendo que destes, dois mil serão destinados à zona de Aveiro, onde se soube que morreram 15 idosos num lar que esperou duas semanas por kits de testes. E a Direcção-Geral da Saúde deu novas orientações para limitar admissões em lares.​ Para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal tem “resistido e bem a criar guetos de grupos vulneráveis”.

E a economia?

Na sequência de um encontro com Marcelo na segunda-feira, a banca anunciou em comunicado o “compromisso inequívoco de apoiar a economia portuguesa” face à crise provocada pela pandemia e, além da agilização dos apoios públicos anunciados pelo Governo, vai apresentar soluções de financiamento “da sua própria iniciativa”.

O Eurogrupo está ainda reunido esta terça-feira para discutir e possivelmente chegar a um acordo para um pacote de medidas de apoio à economia no valor de cerca de meio bilião de euros.

Governo negoceia saída de presos

Na véspera da discussão do diploma do Governo sobre o perdão de penas, indulto e alteração das saídas precárias para aliviar o sobrelotado sistema prisional, o Governo negoceia com o PSD alterações ao regime proposto.

Pais em casa

Em Portugal, mais de 115 mil trabalhadores já pediram o apoio financeiro dirigido aos pais que têm de ficar em casa com os filhos devido ao encerramento das escolas por causa da pandemia de covid-19. Saiba mais aqui

Detidos com covid-19

Um homem com covid-19 foi detido no aeroporto de Ponta Delgada depois de ter quebrado o confinamento domiciliário em que se encontrava no Porto. Já em Ovar as autoridades detiveram uma septuagenária com covid-19 que andava às compras.

"Guerra” no hospital

O corpo clínico do Hospital da Cruz Vermelha contesta que se transforme a instituição em “hospital-covid” e faz acusações a Francisco George. O ex-director-geral da Saúde garante ao PÚBLICO ainda não ter conhecimento de nada da parte dos colegas. Saiba mais aqui

Álcool sem impostos

A produção de álcool para fins terapêuticos fica isenta de impostos durante a pandemia de covid-19. Saiba mais aqui

Linha para idosos

Entretanto, já há nova linha de apoio para pôr idosos online e em segurança. É a plataforma Somos Todos Digitais que quer ligar a população com menos literacia digital (frequentemente, os mais idosos) ao mundo online. Funciona entre as 12h e as 20h para tirar dúvidas sobre canais de comunicação digitais como o WhatsApp, Facebook, e Skype. E, numa altura em que muitos Governos procuram recolher mais dados sobre os movimentos dos cidadãos para compreender a propagação da covid-19, o Facebook decidiu expandir o acesso ao Data for Good, um programa que recolhe informação agregada e anónima dos utilizadores em todo o mundo para investigações académicas.

Na frente da ciência

Portugal já sequenciou mais de 100 genomas do novo coronavírus: 98 pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e três pelo Instituto Gulbenkian de Ciência. Saiba mais aqui

Cientistas que estudam as doenças zoonóticas afirmam que a pandemia de covid-19 deve ser encarada como um aviso mortal. Ou seja, devemos pensar nos animais como parceiros, cuja saúde e habitats têm de ser protegidos para evitar o próximo surto global.

Lá fora

No Brasil, Bolsonaro esteve prestes a demitir o ministro da Saúde, mas recuou no último minuto. Em entrevista ao PÚBLICO, a professora de Ciência Política Maria Hermínia Tavares diz que “o ministro da saúde demitiu o Presidente”. Saiba mais aqui

Em Espanha, o número diário de mortos relacionados com o novo coronavírus voltou a aumentar, depois de quatro dias em queda. Porque é que Espanha tem uma das taxas de letalidade mais altas do mundo?​

O Japão, por seu lado, declarou o estado de emergência, mas não impõe confinamento. Saiba mais aqui

Um pouco por toda a Europa, cientistas e políticos pedem cautela com a pressa para “saída do confinamento”.

O surto do novo coronavírus atingiu todos os continentes — e os países estão fechados em casa para o conter. De Espanha à Tailândia, dos Estados Unidos aos Emirados Árabes Unidos, do Paquistão à África do Sul, estas imagens mostram o antes e o depois de um mundo em isolamento.