Covid-19: homem infectado detido no aeroporto de Ponta Delgada

As autoridades detiveram no domingo, no aeroporto de Ponta Delgada, em São Miguel, um homem infectado com covid-19, depois de ter aterrado na maior ilha açoriana num voo proveniente de Lisboa.

A Autoridade de Saúde Regional informa que este homem “desembarcou no aeroporto de Ponta Delgada no domingo” e “na sequência de aviso emitido pela equipa médica que acompanhava o doente, o delegado de saúde concelhio de Ponta Delgada activou os dispositivos estabelecidos, designadamente a intervenção das forças de segurança e o transporte do indivíduo para o Hospital do Divino Espírito Santo”.

O homem, não residente na região, “encontrava-se em hospitalização domiciliária na cidade do Porto, de onde se evadiu”, e segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, “viajou no voo TP1867, que saiu de Lisboa com destino a Ponta Delgada”, onde aterrou na manhã de domingo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Após o desembarque, todos os passageiros seguiram para confinamento obrigatório em unidade hoteleira, segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, salientando que o doente viajava no lugar 1D e “os demais passageiros encontravam-se a uma distância de segurança”.

O caso está a ser acompanhado pela delegação de saúde concelhia, em articulação com a Autoridade de Saúde Nacional e estão em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos.

Os Açores têm 66 casos activos de covid-19 (32 em São Miguel, dez na Terceira, nove no Pico, sete em São Jorge, cinco no Faial e três na Graciosa) e um recuperado.