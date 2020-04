Covid-19: Amnistia Internacional propõe Comité de Monitorização de Direitos Humanos

A Amnistia Internacional pede ao Governo que crie um Comité de Monitorização de Direitos Humanos que inclua peritos e seja representativo das comunidades mais vulneráveis. Seria um modo de “garantir mecanismos de escrutínio redobrados em tempo de pandemia”.

Aquela organização internacional dirigiu esta terça-feira uma carta ao primeiro-ministro, António Costa Com a missiva seguia uma lista de “dez princípios de direitos humanos para Portugal responder à covid-19” que a acompanha.

O documento preconiza uma resposta centrada nos direitos humanos, capaz de limitar as medidas que os restringem e de abordar a vulnerabilidade de grupos específicos. Afinal, o vírus e as restrições para o conter poderão “prejudicar comunidades que já experienciam abusos de direitos humanos de forma desproporcional”.

O primeiro grupo é o das pessoas em situação de pobreza – “devido ao impacto de racismo, isolamento e preocupações de longo prazo relativas ao direito à habitação, acesso a cuidados médicos, água potável, saneamento, electricidade e outros serviços essenciais” – para as quais “são necessárias outras medidas extraordinárias”. Caberá aqui o sub-grupo de pessoas que vivem em condições precárias e em situação de sem-abrigo.

Segue-se o grupo formado por vítimas de violência doméstica – crianças, adultos e idosos, de qualquer género, classe e orientação sexual. Está provado que a distância social e o confinamento podem aumentar o risco de violência. Esse risco “é particularmente agravado à medida que os trabalhadores são abrangidos pelas práticas de layoff e regressam a casa durante este período de tanta ansiedade”.

O terceiro grupo é o das mulheres, não só por serem mais afectadas pela pobreza e pela violência, mas também por assumirem de forma desproporcional o trabalho não pago associado à casa e à família. “Em média, as mulheres continuam a receber menos do que os homens e, durante esta crise, algumas serão obrigadas a abandonar os seus empregos para assumirem responsabilidades enquanto cuidadoras”, sustenta.

Há ainda o grupo dos precários: “A ampla redução e o encerramento das actividades de pequenas empresas têm um impacto desproporcional nos trabalhadores precários, incluindo trabalhadores pagos à hora, trabalhadores com baixos salários, trabalhadores em situação irregular em Portugal e nos trabalhadores por conta própria, a quem uma redução significativa ou perda total do ordenado pode ter um impacto devastador na capacidade de satisfazer as necessidades mais básicas, incluindo renda, bens e alimentação.”

Merecem especial menção as pessoas com deficiência, já que “poderão ter uma propensão acrescida para contrair o vírus e, por sua vez, sofrerem um impacto ainda mais significativo das medidas restritivas que foram introduzidas”. “Todas as soluções e medidas deverão considerar a capacidade de acesso de todas as pessoas”, refere o documento remetido para as redacções pela Amnistia Internacional.

A ideia de criar um comité vem da certeza de que o impacto da pandemia pode diferir com o género, a etnia, a religião, a diversidade funcional, a orientação sexual, a identidade de género, o estatuto de imigrante e a condição económica. Adoptaria, por isso, “uma abordagem interseccional e de género, identificando estatísticas e informações relevantes”. “Seria um comité nacional que pudesse monitorizar as duas crises que estamos a viver, a crise da saúde e a crise económica e social”, explica Pedro Neto, director-executivo da AI em Portugal. Formado por académicos e por representantes dos grupos vulneráveis, faria avaliações contínuas, publicando relatórios regulares sobre o impacto das decisões em matérias de direitos humanos”, mas também produziria recomendações para o Governo.

A chamada não é só nacional. “De acordo com o princípio da subsidiariedade, há resposta de proximidade que implicam uma colaboração entre o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e as instituições particulares de solidariedade e os municípios”, lembra. "Claro que a participação do Governo central tem de ser de reforço de meios, mas também é preciso que quem está no terreno tenha esta perspectiva de direitos humanos. Algum deste trabalho está a ser feito, o que queremos é ver reforçada esta atenção especial aos grupos mais vulneráveis.”