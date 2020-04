Conheça a chave do Euromilhões

A chave do concurso 028/2020 do Euromilhões, sorteado esta terça-feira, é a seguinte: 4 — 5 — 14 — 33 — 48 e as estrelas 7 e 12.

Em Portugal saiu um terceiro prémio, no valor de 40.594 euros.

Em jogo estava um jackpot de 45 milhões de euros, mas uma vez que não houve totalistas, o valor sobe para os 52 milhões de euros no sorteio da próxima sexta-feira.

Consulte os resultados oficiais na página Jogos Santa Casa.