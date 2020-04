PSD negoceia com Governo retirada de presos vulneráveis

O PSD propôs e está a negociar uma solução alternativa à proposta de lei do Governo que permite o perdão de penas e os indultos no âmbito da pandemia. Mas os sociais-democratas defendem que só os presos com mais de 60 anos ou que pertençam, por outros motivos, a grupos de risco da covid-19 devem cumprir uma parte da pena em casa, mantendo a exclusão dos condenados por crimes graves. O sentido de voto do PSD ainda não está fechado, na véspera do debate na Assembleia da República, embora a proposta do executivo possa ser viabilizada pelas bancadas mais à esquerda.

O primeiro vice-presidente da bancada do PSD, Adão Silva, disse ao PÚBLICO que as alterações à proposta do executivo estão a ser “negociadas com o Governo num espírito construtivo”.

O PSD defende que só os condenados com mais de 60 anos e pertencentes a grupos de risco, como os imunodeprimidos, os diabéticos e doentes coronários, possam cumprir pena em casa, em contraste com a proposta do Governo que permite um perdão de pena. “Ninguém é libertado, mas, para não contraírem o vírus, os presos têm direito a substituir a pena de prisão efectiva por prisão domiciliária”, explicou André Coelho Lima, vice-presidente do PSD, referindo que são excepcionados os condenados por homicídio, crimes de cariz sexual e violência doméstica e “todos os que possam apresentar risco de incidência”, o que é avaliado por um juiz.

O deputado refere que o Governo escolheu colocar a opção de libertação dos presos pertencentes a grupo de risco nos indultos concedidos pelo Presidente da República. E isso merece a sua discordância. “Nós não colocamos quaisquer critérios, por respeito às competências do Presidente da República. Não nos parece bem que o Governo se imiscua nas competências do Presidente”, sustentou. O PSD retira apenas o limite temporal em que o Presidente pode fazer indultos – 22 de Dezembro – para lhe permitir usar agora essa sua competência.

Em contraste com a iniciativa do Governo, a proposta do PSD não permite um regime extraordinário de saídas precárias de reclusos nem a antecipação extraordinária da colocação em liberdade condicional. Além do PSD, também o PCP, o PAN, o CDS e o próprio PS avançaram com propostas de alteração à iniciativa do executivo.

O deputado único do Chega, André Ventura, vai recorrer, esta quarta-feira, do agendamento para plenário da proposta do Governo, por considerar que ela é inconstitucional. E lembra que esse foi o argumento utilizado para rejeitar a discussão da proposta do Chega sobre a castração química.